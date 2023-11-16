Таємно від Росії збирали гроші всією країною: Чмут розповів історію створення дрона "Бобер"

Українські волонтери отримали неординарне завдання від розвідки — оголосити збір, але не казати, на що. Народ задонатив 230 мільйонів на зброю, якої навіть не бачив, але яка показала "колосальну ефективність" на фронті.

Related video

Українці збирали кошти на нові дрони для ГУР, самі того не підозрюючи. Історією про незвичайний збір та створення дронів "Бобер" 16 листопада поділився голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Влітку 2022 року до фонду звернулися представники української розвідки. Вони попросили придбати тестову партію БПЛА з дальністю до 600 кілограмів. Бойова частина кожної такої "пташки" важила до 25 кілограмів.

Керівник фонду розповів, що пропозиція звучала "амбітно", адже ГУР збиралося діставати ворога у неочікуваних місцях. Розвідники прагнули змусили Росію розпорошити свої ресурси та тримати "в тонусі" глибокі тили.

"Чудова заявка на вітчизняну "зброю помсти"", — підкреслив Чмут.

Фонд та відомство уклали першу угоду — про купівлю десятка безпілотників-камікадзе. На це витратили 40 мільйонів гривень.

"Перші бойові застосування підтвердили перспективність обраного напряму", — розповів волонтер.

Він пояснив, що не усі безпілотники досягали цілі, але напрям був обраний вдало. Тож організація погодила з ГУР новий проєкт — таємний.

"Ми готові були знайти способи як зібрати кошти, але не допомагати ворогу інформацією. І ми були готові не розкривати деталі стільки, скільки б того вимагала ситуація", — згадав Чмут.

Тоді перед волонтерами постало непросте завдання. Вони мали "продати" народу те, що не могли показати. Фонд мав зібрати 230 мільйонів гривень, але не давати даних про ціль збору.

"Так народився "Black Box" — 230 мільйонів гривень на "Чорну коробку" — або ж 60 безпілотників далекого радіусу дії", — заявив голова "Повернись живим".

Зібрані українцями гроші допомогли не лише закупити необхідні для атак БПЛА, але й посприяли їхній еволюції. З часом попередню версію безпілотників замів "Бобер" — досконаліша модель з більшими дальністю польоту та масою бойової частини. Ці дрони здатні уражати ворога на відстані до 800 кілометрів, а також обладнані кращою аеродинамікою та звʼязком.

"Усі перші 45 серійних "Бобрів" придбали саме ви. Ще 15 виробів — це "дідусі "Бобра", якщо так можна сказати", — підкреслив Чмут.

Фото дрона "Бобер" Фото: Соцмережi

Він зазначив, що завдяки підтримці народу розвідка завдала ЗС РФ серйозних збитків. Нині вони оцінюються у приблизно 900 мільйонів доларів.

"Колосальна ефективність. Навіть враховуючи те, що далеко не всі "коробки" досягали своїх цілей", — зауважив волонтер.

Дрони, куплені на донати українців, змусили ЗС РФ відтягнути частину ресурсів у тил та пояснювати суспільству недосконалість своєї ППО. Окрім того, безпілотники вдарили по заводах, де виготовляються компоненти для російських ракет — типів Х-59, Х-31 та Х-35. Також був завданий удар по сховищу балістичних частин "Іскандерів".

Фото дрона "Бобер" Фото: Facebook

"Ну і звісно ж це ваша інвестиція у розвиток вітчизняного виробництва подібних БПЛА. І накопичення досвіду їх експлуатації та застосування. Це про "гру в довгу". Дякую усім хто долучився до "Black Box". Далі буде", — підсумував голова фонду.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що саме дрони "Бобер" могли атакувати Москву.

Як зазначав Фокус, БПЛА "Бобер" побудовані за аеродинамічною схемою типу "качка", що дозволяє їм уникати засобів ППО. Вартість одного такого дрона в середньому складає 110 тисяч доларів.