Влада Швейцарії розслідує постачання своїх боєприпасів в Україну: подробиці

За інформацією західних ЗМІ, випадок постачання швейцарських боєприпасів через третю країну не можна трактувати однозначно, оскільки такі приватні компанії, як польська UMO SP, не зобов'язані підписувати реекспортну декларацію.

Related video

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) аналізує інформацію про можливу передачу Україні боєприпасів, вироблених у Конфедерації. Про це 16 листопада повідомляє місцевий мовник RTS.

За наявною інформацією, розслідування відкрито після публікації в щоденній швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung, де 16 листопада опублікували матеріал, в якому стверджувалося, що польська компанія UMO SP реекспортувала в Україну боєприпаси, вироблені компанією SwissP Defence.

"У газетному матеріалі, що ґрунтується на статті, опублікованій американським сайтом Defense One, згадуються 145 тисяч боєприпасів для снайперів і 500 тисяч боєприпасів для штурмових гвинтівок, які "повинні були" бути доставлені в Україну", — пише NZZ.

Важливо

Хотіли передати Україні: Швейцарія розслідує спробу продати 100 танків Leopard, — ЗМІ

За даними видання, боєприпаси виробництва SwissP Defence доставив польський імпортер оборонної продукції UMO SP приватному підприємству "Українська броня", хоча "Швейцарія заборонила постачання боєприпасів як у Росію, так і в Україну".

Однак при цьому NZZ уточнює, що випадок постачання швейцарських боєприпасів через третю країну неоднозначний, оскільки такі приватні компанії, як UMO SP, не зобов'язані підписувати реекспортну декларацію.

За повідомленням AFP, SECO як орган, що відповідає за контроль заявок і видачу подібних дозволів, зазначив, що "проводить розслідування з цього приводу", але "не дає жодних коментарів, поки воно триває".

Польська UMO SP, зі свого боку, запевнила AFP в електронному листі, що всі її міжнародні контракти "виконуються ретельно, відповідно до процедур сертифікації та правил відповідності".

"Ми не помітили будь-якої тривожної інформації або порушень процедур у випадку, описаному в пресі", — запевнила UMO SP, наголосивши, що "всі її трансакції та угоди підлягають перевірці як з боку країни-експортера, так і з боку наглядових установ при польському уряді".

Важливо

Контракт зі США: Швейцарія посилює ППО за рахунок нових ракет PAC-3 MSE для систем Patriot

У чому суть інциденту

Як відомо, нейтралітет Швейцарії забороняє постачати зброю безпосередньо в зони активних бойових дій. Це правило діє навіть у тому разі, якщо інша країна купила зброю у Швейцарії: країни-покупці мають підписати так звану декларацію про нереекспорт.

У питанні російсько-української війни Швейцарія посідає позицію нейтралітету, а тому випустила заборону на передачу свого озброєння в треті країни без згоди уряду. Однак, як вважає NZZ, нота протесту польському уряду може спровокувати полеміку з приводу відсутності солідарності Швейцарії з Україною.

Крім цього, організація шукає можливості для притягнення до суду журналіста зі США, який опублікував у пресі інформацію про постачання.

Швейцарія також проводить розслідування спроби продажу німецьких танків Leopard для України. Дозволу на реекспорт домагалася, зокрема, головний виконавчий директор державного військово-промислового холдингу Швейцарії Ruag MRO Holding Бріджит Бек, але після рішення влади вона подала у відставку.

Що передувало

У березні 2023 року парламент Швейцарії призупинив розгляд пропозиції дозволити країнам Європи постачання Україні озброєнь і боєприпасів, вироблених у країні.

Важливо

Швейцарія виділяє 100 млн франків на гуманітарне розмінування України, — рішення уряду

1 травня постійний представник Швейцарії при ООН Паскаль Крістін Берісвіль заявила, що реекспорт зброї в Україну заборонений законодавством країни. Вона зазначила, що такі дії неможливі без зміни законів.

Однак того ж місяця комітет парламенту рекомендував пом'якшити правила експорту військової техніки в Україну. Це сталося після того, як Німеччина, Данія, Нідерланди та Іспанія попросили Швейцарію надіслати боєприпаси і зброю швейцарського виробництва для підтримки Києва. Профільний комітет визнав можливим реекспорт за дотримання низки умов, але врешті-решт парламент Швейцарії у вересні відхилив ініціативу. Парламентарії, які проголосували проти, вважають, що реекспорт зброї в Україну порушив би нейтралітет держави.

Водночас Швейцарія приєдналася до запроваджених проти країни-агресора Росії санкцій, а нейтралітет не завадив "називати речі своїми іменами", наголосив тодішній президент Швейцарії Іньяціо Кассіс.

Нинішній президент країни Ален Берсе 18 квітня 2023 року на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що Швейцарія засуджує розв'язану Росією війну, але збереже нейтралітет і не дозволить реекспорту зброї в Україну для захисту від російської агресії.

Важливо

Комплектуючі для ракет РФ: хто у США та Швейцарії допомагає агресору

Нагадаємо, 28 червня стало відомо, що Швейцарська федеральна рада відмовила компанії RAUG у праві викупити танки Leopard 1A5 для подальшого реекспорту в Україну, оскільки продаж зброї в держави, де тривають бойові дії, заборонено за Законом про військові матеріали.

Раніше, 22 червня, Швейцарія виділила Україні пакет допомоги для розмінування територій у зоні бойових дій і біля лінії фронту. Федеральне управління оборони, цивільного захисту та спорту передало ДСНС України саперну машину, вантажівку, причіп і комплект запасних частин на три роки.

Крім того, Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського союзу проти Ірану. Федеральна рада ухвалила таке рішення у відповідь на використання іранських безпілотників у воєнній агресії Російської Федерації проти України.