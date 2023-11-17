"Відповзали 300-сотими": прикордонники відбили штурм ворога на Сватівському напрямку (відео)

Бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" відбили ворожий штурм в Луганській області, знищено 10 загарбників, "ще 20 відповзали "трьохсотими".

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Збройні сили Російської Федерації спробували штурмувати позиції українських прикордонників у районі Сватового Луганської області. Але зазнали значних втрат. Про це 17 листопада повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" відбили ворожий штурм на Сватівському напрямку", — йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, знищено 10 загарбників, "ще 20 відповзали "трьохсотими".

"Ворог вкотре наступає на ті ж граблі… Судячи з усього, у прикордонників попереду ще чимало роботи з очищення української землі", — зазначили в ДПСУ.

Ситуація на фронті в Луганській області

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 17 листопада 2023 року, на Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Білогорівки Луганської області, успіху не мав.

Також голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що останніми днями противник на Лиманському напрямку спробував штурмувати наші позиції в Білогорівці – свого не досяг. Не мають росіяни успіхів й у Серебрянському лісі, тому практично щодоби здійснюють туди авіаційні нальоти. По Невському, Білогорівці та інших прифронтових селах ворог відкривав вогонь із мінометів та артилерії. За попередніми даними, нових руйнувань не зафіксовано.

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що на лівому березі Херсонської області Збройні сили Російської Федерації намагатимуться здійснити перегрупування через серію успішних дій ЗСУ та закріплення на деяких територіях.