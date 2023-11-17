"Отползали 300-сотыми": пограничники отбили штурм врага на Сватовском направлении (видео)

Бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная Граница" отбили вражеский штурм в Луганской области, уничтожено 10 захватчиков, "еще 20 отползли "трехсотыми".

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Вооруженные силы Российской Федерации попытались штурмовать позиции украинских пограничников в районе Сватово Луганской области. Но понесли значительные потери. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной Граница" отбили вражеский штурм на Сватовском направлении", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, уничтожено 10 захватчиков, "еще 20 отползали "трехсотыми".

"Враг в очередной раз наступает на те же грабли... Судя по всему, у пограничников впереди еще немало работы по очистке украинской земли", — отметили в ГПСУ.

Ситуация на фронте в Луганской области

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 17 ноября 2023 года, на Лиманском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

Также председатель Луганской ОГА Артем Лысогор сообщил, что в последние дни противник на Лиманском направлении попытался штурмовать наши позиции в Белогоровке — своего не достиг. Не имеют россияне успехов и в Серебрянском лесу, поэтому практически ежесуточно осуществляют туда авиационные налеты. По Невскому, Белогоровке и другим прифронтовым селам враг открывал огонь из минометов и артиллерии. По предварительным данным, новых разрушений не зафиксировано.

Напомним, 17 ноября сообщалось, что на левом берегу Херсонской области Вооруженные силы Российской Федерации будут пытаться осуществить перегруппировку из-за серии успешных действий ВСУ и закрепления на некоторых территориях.