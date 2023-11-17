Світова війна — не фантазії: США мають готуватися до глобального конфлікту, інакше на них чекає поразка

Екс-помічник держсекретаря Ей Весс Мітчелл вважає, що Сполучені Штати можуть опинитися на межі поразки, якщо не вживуть рішучих заходів у разі ескалації в трьох стратегічних регіонах світу — на Близькому Сході, на Тайвані та в Україні.

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Сполучені Штати перебувають за крок до участі в глобальному конфлікті, тому вже сьогодні настав час мобілізувати зусилля і почати підготовку до світової війни, яка не є якоюсь фантазією. Якщо США змарнує час, то опиниться на межі поразки, попри весь свій нинішній військовий потенціал. Про перспективи участі Штатів у глобальній війні йдеться в матеріалі колишнього помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Ей Весса Мітчелла, опублікованому 16 листопада в Foreign Policy.

Глобальна війна — не панікерство

Автор публікації акцентував на тому, що ймовірність початку глобальної війни — це аж ніяк не теорія, не панікерство, і не маячня "яструбів" з-поміж американських політиків. На сьогодні у двох із трьох стратегічно найважливіших регіонів світу назріли серйозні конфлікти, які потребують уваги США. І це безумовно ситуація в Україні та Індо-Тихоокеанському регіоні.

На перший погляд, військова міць американців не дасть сумніватися в могутності Сполучених Штатів. Після перемоги у Другій світовій і Холодній війні, а також після розпаду СРСР склалося враження, що Вашингтон, підтримуючи Київ, завдасть "чужими руками" нищівної поразки Росії, яка змушена витрачати величезний ресурс у війні проти України.

У цьому разі США змогли б перемикнутися на Далекий Схід, де ситуація навколо Китаю і Тайваню може вибухнути будь-якої миті, поклавши початок ймовірному глобальному конфлікту.

Три фронти

Однак така стратегія з кожним днем стає все менш життєздатною, переконаний Мітчелл. За його словами, у міру того як Росія мобілізується для тривалої війни в Україні, а на Близькому Сході загострився ізраїльсько-палестинський конфлікт, у Китаю зростає спокуса вирішити силовим шляхом тайванське питання. Адже Пекін прекрасно розуміє, що впорається з третьою геополітичною кризою Вашингтону буде вкрай важко.

"Якщо війна все ж таки почнеться, Сполучені Штати виявлять, що деякі дуже важливі чинники несподівано спрацюють проти них. Одним із таких факторів є географія", — пише Мітчелл.

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Він пояснив, що в разі нападу Китаю на Тайвань Сполученим Штатам буде важко відбити цей напад, не припиняючи при цьому надавати підтримку Україні та Ізраїлю. І це не тому, що США переживають занепад, а з огляду на те, що всі три фронти перебувають географічно на віддаленій відстані, на відміну від тих самих Китаю, Росії та Ірану, у яких військові дії відбуватимуться в буквальному сенсі "під боком".

"Найгіршим сценарієм є ескалація щонайменше на трьох віддалених один від одного театрах воєнних дій, що ведеться збройними силами США, а також погано оснащеними союзниками, які здебільшого не здатні захистити себе від великих промислових держав, що володіють рішучістю, ресурсами й безжальністю для ведення тривалого конфлікту", — підкреслив Мітчелл.

Люди та гроші

Ще одна проблема — фінанси. На відміну, наприклад, від Другої світової, де відношення державного боргу США до ВВП зросло майже вдвічі — з 61% ВВП до 113%, сьогодні США можуть вступити у війну з боргами, що вже перевищують 100% ВВП. Як зазначають Бюджетне управління Конгресу США та інші джерела, такий обсяг боргу загрожує катастрофічними наслідками для американської економіки та фінансової системи.

Мітчелл також звернув увагу на людські жертви, яких можуть зазнати Штати, адже деякі з супротивників США володіють звичайним і ядерним потенціалом, здатним досягти Америки. Крім того, не виключений сплеск діяльності терористів на американській території.

Висновок

"Сполучені Штати повинні напружити всі сили, щоб підготуватися до цього сценарію, сподіваючись не тільки запобігти конфлікту, а й забезпечити готовність американців до нього в разі його виникнення", — підбиває підсумок Мітчелл.

На його думку, найкращим варіантом запобігти такому сценарію — озброїти Україну, Ізраїль і Тайвань на такому рівні, щоб агресія проти них була б неможлива. Крім цього Штатам доведеться привести до ладу свою оборонно-промислову базу.

"Ситуація настільки серйозна, що Вашингтону, можливо, доведеться залучити Закон про оборонне виробництво і почати перепрофільовувати частину цивільної промисловості на військові потреби", — підсумував Мітчелл, додавши, що скорочення видатків на оборону за президента Джо Байдена було помилкою.

Раніше повідомлялося, що Американо-китайська комісія з огляду економіки та безпеки звернулася до Конгресу США з пропозицією дозволити військовослужбовцям армії Тайваню проходити навчання на території США. Таким чином солдати пройдуть підготовку до можливого збройного конфлікту з Китаєм.