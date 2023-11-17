Для безпечної роботи електростанціям в Україні потрібні протиракетні системи, — ДТЕК

За словами гендиректора компанії Максима Тимченка, енергоблоки восьми з 13 станцій уже відновлено, а на двох усе ще проводять ремонтні роботи.

Related video

У найбільшій приватній енергетичній компанії України заявили, що електростанціям потрібно більше протиракетних систем, щоб можна було працювати безпечно. Про це пише Sky News із покликанням на заяву гендиректора ДТЕК Максима Тимченка.

"Ми не зможемо себе захистити від балістичних ракет, якщо в нас не буде систем протиповітряної оборони", — зазначив Тимченко.

Із Європи та колишніх країн соцтабору Україні від початку повномасштабного вторгнення поставили сотні трансформаторів, кілометри кабелів і тисячі дизельних генераторів.

За словами керівника компанії, президент України Володимир Зеленський спільно з урядом робить усе можливе, щоб донести думку про те, що країні потрібне це обладнання для захисту енергетичної інфраструктури.

Підсумком російських обстрілів стало те, що 50% потужностей компанії було пошкоджено, знищено або окуповано, що призвело до відключень електроенергії, сказав Тимченко.

Енергоблоки восьми з 13 станцій уже відновлено, на двох усе ще проводять ремонтні роботи.

Нагадаємо, що напередодні, 16 листопада, повідомлялося, що після російських обстрілів української ТЕС у ДТЕК розповіли про наслідки.

Також повідомлялося, що в Київській області без світла залишилися вісім тисяч будинків.