"Ризикуватимуть авіацією": аналітик назвав наслідки втрати РСЗВ для військ Росії (відео)

Реактивну артилерію, як вважає Олександр Мусієнко, частково можна замінити бойовими літаками, але повністю російським військам цього зробити не вдасться.

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Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) можна мобільні передислоковувати на різні ділянки фронту, а їхня втрата змусить російських загарбників ризикувати авіацією. Про це керівник центру військово-правових досліджень, Олександр Мусієнко повідомив в ефірі YouTube-каналу Фокус.

Такі установки складно замінити артилерією чи авіацією. На думку аналітика, знищення російських РСЗВ українськими військами суттєво впливає на потенціал ворога.

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"Один із пріоритетних видів озброєння", – пояснив Олександр Мусієнко.

Без реактивної артилерії, на думку аналітика, Росії буде важко вести бойові дії. Для окупантів втрати РСЗВ спровокують на інші дії, зокрема, інтенсивнішого застосування бойових літаків, що підвищить ризики знищенням із ПЗРК, які застосовують українські війська.

Росія, як пояснив Олександр Мусієнко, покладає великі сподівання на роботу своєї авіації, адже має перевагу у небі. На східних напрямках окупанти активно застосовують штурмову авіацію. З його слів, вони роблять акцент на живій силі та саме бойові літаки.

"Ворог максимально намагається застосовувати власну авіацію", – заявив Мусієнко.

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Втрати РСЗВ РФ

Військово-політичний оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко 16 листопада розповів, що у російських окупантів останнім часом істотно зменшилася кількість РСЗВ, і процес їхнього знищення буде тривати. За першу половину листопада російські окупаційні війська втратили 46 установок.

Він наголосив на тому, що листопад може стати рекордним у знищенні російських реактивних систем залпового вогню. ЗС РФ стягують РСЗВ ближче до лінії фронту, намагаючись конкурувати з українською артилерією.

Нагадаємо, у четвер 16 листопада Збройні сили України знищили РСЗВ БМ-21 "Град" та дві одиниці САУ "Мста-С" на Таврійському напрямку. Окупанти завдали десять авіаударів.