"Будут рисковать авиацией": аналитик назвал последствия потери РСЗО для войск России (видео)

Реактивную артиллерию, как считает Александр Мусиенко, частично можно заменить боевыми самолетами, но полностью российским войскам этого сделать не удастся.

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Реактивные системы залпового огня (РСЗО) можно мобильные передислоцировать на разные участки фронта, а их потеря заставит российских захватчиков рисковать авиацией. Об этом руководитель центра военно-правовых исследований, Александр Мусиенко сообщил в эфире YouTube-канала Фокус.

Такие установки сложно заменить артиллерией или авиацией. По мнению аналитика, уничтожение российских РСЗО украинскими войсками существенно влияет на потенциал врага.

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"Один из приоритетных видов вооружения", — пояснил Александр Мусиенко.

Без реактивной артиллерии, по мнению аналитика, России будет трудно вести боевые действия. Для оккупантов потери РСЗО спровоцируют на другие действия, в частности, более интенсивное применение боевых самолетов, что повысит риски уничтожения из ПЗРК, которые применяют украинские войска.

Россия, как пояснил Александр Мусиенко, возлагает большие надежды на работу своей авиации, ведь имеет преимущество в небе. На восточных направлениях оккупанты активно применяют штурмовую авиацию. По его словам, они делают акцент на живой силе и именно боевые самолеты.

"Враг максимально пытается применять собственную авиацию", — заявил Мусиенко.

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Потери РСЗО РФ

Военно-политический обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 16 ноября рассказал, что у российских оккупантов в последнее время существенно уменьшилось количество РСЗО, и процесс их уничтожения будет продолжаться. За первую половину ноября российские оккупационные войска потеряли 46 установок.

Он отметил, что ноябрь может стать рекордным в уничтожении российских реактивных систем залпового огня. ВС РФ стягивают РСЗО ближе к линии фронта, пытаясь конкурировать с украинской артиллерией.

Напомним, в четверг 16 ноября Вооруженные силы Украины уничтожили РСЗО БМ-21 "Град" и две единицы САУ "Мста-С" на Таврическом направлении. Оккупанты нанесли десять авиаударов.