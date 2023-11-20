Проєкт Lynx: в США планують друкувати двигуни для ракет GMLRS, Stinger та Javelin

3D-принтер має низку переваг над традиційним способом виготовлення деталей: потрібно менше часу, це дешевше. Також процес виробництва адаптивніший.

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Американська компанія Ursa Major планує почати друкувати двигуни та корпуси для боєприпасів за допомогою 3D-принтерів. Про це повідомляє Defense News.

Виконавчий директор та засновник компанії Ursa Major Джо Лауріенті розказав виданню про план з інтеграції стратегії Lynx. Вона націлена на виготовлення корпусів двигунів та компонентів менших систем на 3D-принтері. Компанія сподівається, що завдяки збільшенню використання адаптивного виробництва вдасться прискорити виробництва компонентів до:

ПТРК Javelin;

ПЗРК Stinger;

реактивних боєприпасів GMLRS.

Останніми роками в США існує напруженість у виробництві твердотілих ракетних двигунів. Лауренті стверджує, що вони почали досліджувати можливість 3D-друку ще два роки тому.

Виготовлені корпуси двигунів та їх компоненти

"Ми знали, що нам потрібно дуже детально поглянути на галузь — де вузькі місця, де потреби? Дві головні болі, які ми дійсно бачили, — це гнучкість систем та можливість не будувати окремий завод для поповнення виснаженого арсеналу. Ми хотіли мати можливість бути дуже гнучкими. Одного дня [Lynx] може працювати над Javelin, наступного — над GMLRS, а третього — над AMRAAM, і це не має викликати заперечень", – розповідає виконавчий директор Ursa Major.

Завдяки 3D-друку компанія планує виробляти компоненти однією частиною, а не окремими, щоб далі їх поєднувати. Це не тільки зменшить кількість необхідних деталей, але й знизить вартість виробництва. Для виготовлення 50 малих корпусів двигунів потрібно буде 3 дні замість місяця.

Наразі програма Lynx вже має контракт на один проєкт, але деталі поки вони не можуть озвучувати. Перші моделі мають анонсувати до кінця 2023 року, а другу — на початку 2024 року.

Нагадаємо, 16 листопада Time склав ТОП 10 винаходів 2023 року.

7 листопада ЗМІ писали, що 3D-принтери розширять виробництво субмарин в США.