Навчання ЗСУ: українські військові механіки ремполку "Фенікс" пройшли підготовку у ФРН (фото)

За словами військових механіків, фахівці оборонного підприємства Krauss-Maffei Wegmann навчали їх ремонтувати передові танки і бронетранспортери, які стоять на озброєнні країн НАТО.

Related video

Українські військові механіки пройшли підготовку з ремонту танків Leopard 1A5 і обслуговування важкої броньованої техніки на оборонному підприємстві Krauss-Maffei Wegmann у Німеччині. Фотографії процесу навчання опублікував 146-ий окремий ремонтно-відновлювальний полк ЗСУ "Фенікс" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Українські військові механіки ремполку "Фенікс" пройшли підготовку в Німеччині Фото: Facebook Українські військові механіки ремполку "Фенікс" пройшли підготовку в Німеччині Фото: Facebook

"Чергова група військовослужбовців окремого ремонтно-відновлювального полку успішно вдосконалила свої знання та навички у відновленні військової техніки. Цього разу наші бійці відвідали дружню Німеччину. Військовослужбовці цієї країни навчали наших хлопців ремонтувати важку та надзвичайно потужну броню — передові танки та бронетранспортери, що нині стоять на озброєнні країн НАТО", — написали військовослужбовці ремполку "Фенікс".

Українські військові механіки ремполку "Фенікс" пройшли підготовку в Німеччині Фото: Facebook Українські військові механіки ремполку "Фенікс" пройшли підготовку в Німеччині Фото: Facebook

Військові механіки зазначили, що в умовах воєнного часу ЗСУ постійно вдосконалюються, отримують і освоюють новітнє потужне озброєння.

Українські військові механіки ремполку "Фенікс" пройшли підготовку в Німеччині Фото: Facebook Українські військові механіки ремполку "Фенікс" пройшли підготовку в Німеччині Фото: Facebook

"Завдання нашого полку йти в ногу з цими позитивними змінами та завжди бути надійною підтримкою для бойових підрозділів української армії", — йдеться в повідомленні.

Українські військові механіки ремполку "Фенікс" пройшли підготовку в Німеччині Фото: Facebook Українські військові механіки ремполку "Фенікс" пройшли підготовку в Німеччині Фото: Facebook

Співробітники оборонного підприємства Krauss-Maffei Wegmann навчали українців не тільки обслуговувати танки Leopard 1A5, а й інше важке озброєння, отримане Україною від західних партнерів. Під час бойових дій техніка щодня рятує життя військовослужбовців, але після цього сама потребує відновлення. Тому такі навички для військових механіків та інженерів дуже актуальні.

Українські військові механіки ремполку "Фенікс" пройшли підготовку в Німеччині Фото: Facebook

Нагадаємо, Захід посилив підготовку молодшого командного складу ЗСУ, бо Україна потребує офіцерів. Західні фахівці зазначили, що військове керівництво України розуміє, як важливо створити в армії офіцерський кістяк. Згідно з представленими даними, на Заході було навчено 3800 офіцерів, ще 520 перебувають у процесі навчання.

Раніше Фокус писав, як навчають українських солдатів у Франції. За словами французьких інструкторів, їхнє завдання — зробити українських солдатів "більш смертоносними і живучими".