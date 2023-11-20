"Підтримка України очевидна": якщо Росія не буде переможена, вона нападе знову, — Дуда

За словами президента Польщі Анджея Дуди, сьогодні Україна є місцем, де на карту поставлено долю безпеки багатьох країн. Політику проти країни-агресора необхідно посилити.

Related video

Україна є місцем, де на карту поставлено долю безпеки Польщі. Підтримка України очевидна. Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що влада його країни, незалежно від політичного табору, продовжуватиме цю політику, яка реалізується в польських і європейських інтересах. Про це 20 листопада заявив президент Польщі, під час спільної пресконференції після зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нійністе, повідомляє Polska Agencja Prasowa.

Журналісти запитали у Дуди, чи повинні країни східного флангу НАТО збільшити підтримку України, щоб вона могла продовжувати ефективно захищатися.

Президент Польщі наголосив, що "якщо Росія не буде переможена, вона нападе знову. У нас немає сумнівів, що сьогодні Україна є місцем, де на карту поставлено долю нашої безпеки".

На його думку, "підтримка України очевидна". Він нагадав, що Польща відправила в Україну понад 300 танків, понад 100 одиниць бронетехніки, сотні тисяч зброї, боєприпасів, обмундирування.

"Ми сьогодні — країна, через яку йдуть поставки в Україну. Не тільки військові поставки, а й будь-які інші, які йдуть з Європи, Заходу і світу", — заявив Анджей Дуда.

Президент Польщі зазначив, що його країна перебуває в "абсолютному авангарді", коли справа стосується допомоги Україні.

Він також вважає, що 12-й пакет санкцій проти Російської Федерації має бути ухвалено найближчим часом і політику проти країни-агресора необхідно посилити.

"Мають бути встановлені нові санкції проти Росії, які ставатимуть дедалі ефективнішими. Сподіваюся, це буде зроблено", — підкреслив Дуда.

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що Польща витратить $4,9 млрд на закупівлю систем ППО наступного покоління. Унаслідок угоди буде створено понад 1000 протиповітряних модульних ракет збільшеної дальності (CAMM-ER) і понад 100 пускових установок iLaunchers.