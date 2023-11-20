"Поддержка Украины очевидна": если Россия не будет побеждена, она нападет снова, — Дуда

По словам президента Польши Анджея Дуды, сегодня Украина является местом, где на карту поставлена судьба безопасности многих стран. Политику против страны-агрессора необходимо ужесточить.

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Украина является местом, где на карту поставлена судьба безопасности Польши. Поддержка Украины очевидна. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что власти его страны, независимо от политического лагеря, будут продолжать эту политику, реализуемую в польских и европейских интересах. Об этом 20 ноября заявил президент Польши, во время совместной пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Нийнисте, сообщает Polska Agencja Prasowa.

Журналисты спросили у Дуды, должны ли страны восточного фланга НАТО увеличить поддержку Украины, чтобы она могла продолжать эффективно защищаться.

Президент Польши подчеркнул, что "если Россия не будет побеждена, она нападет снова. У нас нет сомнений, что сегодня Украина является местом, где на карту поставлена судьба нашей безопасности".

По его мнению, "поддержка Украины очевидна". Он напомнил, что Польша отправила в Украину более 300 танков, более 100 единиц бронетехники, сотни тысяч оружия, боеприпасов, обмундирования.

"Мы сегодня — страна, через которую идут поставки в Украину. Не только военные поставки, но и любые другие, которые идут из Европы, Запада и мира", — заявил Анджей Дуда.

Президент Польши отметил, что его страна находится в "абсолютном авангарде", когда дело касается помощи Украине.

Он также считает, что 12-й пакет санкций против Российской Федерации должен быть принят в ближайшее время и политику против страны-агрессора необходимо ужесточить.

"Должны быть установлены новые санкции против России, которые будут становиться все более эффективными. Надеюсь, это будет сделано", — подчеркнул Дуда.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что Польша потратит $4,9 млрд на закупку систем ПВО следующего поколения. В результате сделки будет создано более 1000 противовоздушных модульных ракет увеличенной дальности (CAMM-ER) и более 100 пусковых установок iLaunchers.