Обіцяє 20 років тюрми й усунення: в РФ екссуддя подав позов проти Путіна (фото)

Пояснення Путіна, якими він обґрунтував вторгнення в Україну, можна кваліфікувати за однією зі статей російського кримінального кодексу, впевнений юрист. Тому звернувся до Верховного Суду й очікує на реакцію посадовців.

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Російський суддя Арбітражного суду у відставці Михайло Скуратовський подав позов на президента РФ Володимира Путіна. У позові росіянин обґрунтував, що Путін безпідставно почав агресивну війну проти України. За це його потрібно відсторонити від влади, віддати під суд і посадити у в'язницю. Відповідний документ опублікували в Telegram-каналі порталу "Ми — Україна".

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Документ, розміщений порталом, складається з трьох аркушів, підписаний начебто Скуратовським. Екссуддя звернувся до В'ячеслава Лебедєва, голови Верховного Суду РФ. Джерело, з якого отримали документ, не вказується.

Скуратовський привів чотири розгорнутих аргументи, в яких пояснив дії Путіна. По-перше, політик покликався на дії відповідно до Уставу ООН, але це не може бути підставою для війни, бо так звані "ДНР/ЛНР" не є членами організації. По-друге, не має ознак геноциду російського народу, на який покликалися як на привід для війни. По-третє, РФ вчинила акт агресії, відповідно до усіх пунктів від а) до g), про які йдеться в резолюції ООН, ухваленій у 1974 році. По-четверте, дії ЗС РФ чітко підпадають під визначення агресії, сформульованого світовою спільнотою.

В підсумку пропонує відкрити проти президента Путіна кримінальне провадження за ст. 353 Кримінального кодексу РФ — "за планування та ведення агресивної війни" (максимальне покарання — в'язниця на 20 років). Також потрібно відсторони його від влади, написав екссуддя.

Позов Скуратовського до Путіна — деталі

Зазначимо, на документі, опублікованому у каналі "Ми — Україна", не вказана дата. Втім, є підпис начебто Скуратовського, водночас текст надруковано на комп'ютері. На останній сторінці можна побачити номер телефону й електронну пошту. Наразі єдина згадка про цей документ відшукалася в пості, розміщеному 21 листопада в забороненій соцмережі.

У мережі можна відшукати інформацію про Михайла Скуратовського — людина з таким іменем дійсно була екссуддею Арбітражного суду (до 2012 року). Йому орієнтовно близько 60 років, деякий час працював в Уральському державному юридичному університеті. Інших активностей не відшукалося.

Михайло Скуратовський — що відомо Фото: Скриншот

Експрацівник ФСБ РФ 19 листопада пояснив, чому в ЗМІ так часто спливають повідомлення про начебто смерть Володимира Путіна. Вказав, що причиною подібних дописів можуть бути дії дуже впливової людини з Кремля.

Останні заяви щодо смерті Путіна з'явилися 26 жовтня. Тоді один із російських опозиційних політтехнологів опублікував допис, у якому повідомив, що президент РФ помер, але про його смерть не повідомляють, а натомість використовують двійників.

Нагадуємо, у листопаді стало відомо, що президент Путін помилував російського вбивцю, який взяв участь у війні в Україні. Водночас у ЗМІ написали, що очільник Кремля планує і далі використовуй злочинців і добровольців, аби лиш не оголошувати загальну мобілізацію.