"Словесний замах": у Кремлі відреагували на заяву Зеленського про ліквідацію Путіна

За словами прес-секретаря глави РФ Дмитра Пєскова, Кремль упевнений у тому, що Росія у війні проти України зможе досягти своїх цілей.

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Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков висловив свою точку зору щодо заяви президента Володимира Зеленського в публікації таблоїда The Sun. Зеленський наголосив на праві України на самозахист, включно з можливістю ліквідації Володимира Путіна, якщо така можливість випаде. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"Зазіхали словесно на Путіна багато разів з України. На найрізноманітніших рівнях. Ми прекрасно усвідомлюємо це. І нічого у них (України — ред.) не вийде", — сказав він.

Він також повторив, що Кремль упевнений у тому, що Росія в загарбницькій війні проти України досягне своїх цілей.

Зеленський допустив ліквідацію Путіна

Україна має повне право усунути президента РФ Володимира Путіна, оскільки захищається від збройної агресії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Sun від 20 листопада.

Відповідаючи на запитання про те, чи скористаються в Києві можливістю усунути російського лідера, український президент заявив, що Україна має повне право захищати свою землю.

"Ми не віримо, що Путін або Росія хочуть покласти край війні. Вони хочуть нас убити. А ми хочемо справедливості. Тому ми не говоримо про мир за будь-яку ціну", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у розмові з журналістом Володимир Зеленський згадав про те, що в Кремлі досі дуже хочуть змістити його з посади президента. За його словами, для цього росіяни готові використовувати будь-які методи.