РФ наказала ПВК "Вагнер" передати засоби ППО Ірану або терористам "Хезболли", — CNN

У Білому домі вважають, що "вагнерівці" отримали такі вказівки безпосередньо від уряду РФ, з Кремля. Вашингтон уже готовий застосувати антитерористичні санкції проти росіян.

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Розвідка США з'ясувала, що російська приватна військова компанія "Вагнер" готується передати засоби ППО Ірану або терористичному угрупованню "Хезболла". Про це повідомляє видання CNN.

Як розповів представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, "вагнерівці" отримали такі вказівки безпосередньо від уряду РФ, із Кремля. За словами американського чиновника, Вашингтон стежитиме за розвитком цієї ситуації.

"Ми готові застосувати наші антитерористичні санкції проти російських фізичних або юридичних осіб, які здійснюють ці дестабілізуючі передачі", — наголосив Кірбі.

Він також зазначив, що співпраця Москви й Тегерана, а також його маріонеток, у галузі озброєнь продовжує посилюватися.

Як зазначили журналісти, найманці ПВК "Вагнер" і терористи "Хезболли" також протягом багатьох років діяли в Сирії, де вони працювали разом із російськими та сирійськими збройними силами, щоб підтримати режим Асада в боротьбі з опозицією.

Видання зазначило, що існують докази розширення співпраці між "Хезболлою" і "вагнерівцями". Імовірність того, що "Хезболла" незабаром може отримати нову систему протиповітряної оборони, виникає на тлі побоювань, що бойовики можуть відкрити новий фронт в Ізраїлі, який зараз воює з ХАМАСом у Газі.

Раніше повідомлялося, що Іран може планувати надання Росії балістичних ракет малої дальності. У жовтні Тегеран і Москва заявляли, що ракетне ембарго ООН проти Ірану вже закінчилося. Це відкриває для Кремля можливість відкрито придбати у цієї держави балістичні ракети та надавати ракетні технології.