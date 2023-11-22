Путін закликав подумати, як зупинити "трагедію в Україні": у Зеленського відреагували

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, виведення російських військ з України є дієвим способом закінчити війну, однак такий варіант перебуває "за межами розуму" президента РФ.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на виступ президента Російської Федерації Володимира Путіна на саміті G-20. Коментар із цього приводу він опублікував у соціальній мережі X.

Михайло Подоляк вказав на те, що російський лідер вкотре вдається до спотворення дійсності. Він зазначив, що саме РФ займається знищенням мирного населення України з 2014 року.

Радник глави ОП також підкреслив, що з лютого 2022 року винищення мирного населення набуло системного і масштабного характеру. ЗС РФ здійснюють бомбардування з повітря, а також ракетні та артилерійські обстріли всієї території України.

Подоляк висловився про виступ Путіна Фото: Скриншот

За словами Подоляка, Росії не потрібно думати про те, як "зупинити трагедію в Україні, тому що єдиним працездатним рішенням є виведення російських військ з території іншої держави і подальше обговорення компенсацій. Він зазначив, що такий варіант перебуває "за межами розуму" президента РФ.

"Вбивці, які холоднокровно вчиняють умисний злочин, посеред нього не думають, як зупинити злочин", — констатував Подоляк.

Саміт G20: що сказав Путін

У середу, 22 листопада, президент Росії Володимир Путін уперше за довгий час виступив перед лідерами G-20. Він заявив про необхідність подумати, як зупинити військові дії в Україні, оскільки це "трагедія". За словами російського президента, Москва ніколи не відмовлялася від мирних переговорів.

Виступ Володимира Путіна

У своєму виступі Володимир Путін також заявив, що світовій спільноті, яка обурена російською агресією проти України, слід звернути увагу на бойові дії на Близькому Сході.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і китайський лідер Сі Цзіньпін відмовилися брати участь у віртуальному саміті G20, на якому виступив Володимир Путін.