Від "тітушок" до командира відділення ЗСУ: Вадим Тітушко захищає Україну на фронті

За словами бійця ЗСУ Юрія Юзича, Вадим Тітушко воює у складі легендарної 72-ї бригади "Чорні запорожці".

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Вадим Тітушко, чиє прізвище стало прозивним після київських подій 2013 року, перебуває на фронті. Він воює у званні молодшого сержанта і командує відділенням у складі 72-ї бригади"Чорні запорожці". Про це написав боєць ЗСУ Юрій Юзич на своїй сторінці у Facebook.

"Десятиріччя Революції Гідності буде неповним без розуміння одного важливого факту. Де зараз Вадим Тітушко, чиє прізвище додало в українській мові новий термін? Та й в інших мовах. У це важко повірити, але Тітушко воює в ЗСУ, у складі легендарної 72-ї бригади "Чорні запорожці", — написав Юзич.

Він зазначив, що Тітушко пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення і з квітня 2022 року командує відділенням. Крім того, Тітушка представлено до державних нагород, однак подробиць про те, які це нагороди і за що вручено, Юзич не повідомив.

Свою інформацію Юзич підтвердив фотографією з чергового вручення нагород, де Титушко (на фото — крайній праворуч) зображений разом з іншими бійцями з нагородами в руках.

Що відомо про Вадима Тітушка

Нагадаємо, Вадим Тітушко "прославився" 18 травня 2013 року, коли він із групою спортсменів під час мітингу в Києві напав на журналістів — кореспондентку "П'ятого каналу" Ольгу Сніцарчук і фотокореспондента газети "Комерсант-Україна" Владислава Соделя.

Вадим Тітушко

Згодом від його прізвища утворився термін "тітушки" — проплачені спортивні молодики, які розганяють мирні протести або вчиняють різноманітні провокації проти представників опозиції. Термін широко застосовувався під час Євромайдану, коли режим Януковича використовував таких тітушок для нападів на майданівців.

У серпні 2013 року частина обвинувачених, зокрема й Тітушко, визнала свою провину й уклала мирову угоду з постраждалими журналістами.

У 2018 році Вадим Тітушко знову потрапив у заголовки ЗМІ у справі про розбійний напад у Київській області. За даними слідства, його підозрювали в пограбуванні та викраденні автомобіля у складі організованої групи. Тітушко був оголошений у розшук і переховувався два роки. У серпні 2020 року Вадима Тітушка заарештували.

Нагадаємо, у Львові з нагоди 10 річниці початку Революції Гідності вшанували пам'ять загиблих. Відбулася мовчазна хода, а на меморіалі пам'яті Героїв Небесної Сотні підняли державний прапор. Учасники заходу взяли участь у спільній молитві за загиблими.

Раніше Фокус писав, коли влада почала планувати розстріл людей на Майдані. За версією ДБР, уже в листопаді 2013 року в СБУ рапортували про "терористичну загрозу", після чого МВС закупило сотні тисяч гранат і мільйони патронів. А Міноборони тим часом провело збори підтвердження відданості Януковичу.