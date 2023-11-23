От "титушек" до командира отделения ВСУ: Вадим Титушко защищает Украину на фронте

По словам бойца ВСУ Юрия Юзыча, Вадим Титушко воюет в составе легендарной 72-й бригады "Черные запорожцы".

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Вадим Титушко, чья фамилия стала именем нарицательным после киевских событий 2013 года, находится на фронте. Он воюет в звании младшего сержанта и командует отделением в составе 72-й бригады "Черные запорожцы". Об этом написал боец ВСУ Юрий Юзыч на своей странице в Facebook.

"Десятилетие Революции Достоинства будет неполным без понимания одного важного факта. Где сейчас Вадим Титушко, чья фамилия добавила в украинском языке новый термин? Да и в других языках. В это тяжело поверить, но Титушко воюет в ВСУ, в составе легендарной 72-й бригады "Черные запорожцы", – написал Юзыч.

Он отметил, что Титушко пошел на фронт в начале полномасштабного вторжения и с апреля 2022 года командует отделением. Кроме того, Титушко представлен к государственным наградам, однако подробностей о том, какие это награды и за что вручены, Юзыч не сообщил.

Свою информацию Юзыч подтвердил фотографией с очередного вручения наград, где Титушко (на фото – крайний справа) запечатлен вместе с другими бойцами с наградами в руках.

Что известно о Вадиме Титушко

Напомним, Вадим Титушко "прославился" 18 мая 2013 года, когда он с группой спортсменов во время митинга в Киеве напал на журналистов – корреспондента "Пятого канала" Ольгу Сницарчук и фотокорреспондента газеты "Коммерсант-Украина" Владислава Соделя.

Вадим Титушко

Впоследствии от его фамилии образовался термин "титушки" – проплаченные спортивные молодые люди, которые разгоняют мирные протесты или совершают различные провокации против представителей оппозиции. Термин широко применялся во время Евромайдана, когда режим Януковича использовал таких титушек для нападений на майдановцев.

В августе 2013 года часть обвиняемых, в том числе Титушко, признала свою вину и заключила мировое соглашение с пострадавшими журналистами.

В 2018 году Вадим Титушко снова попал в заголовки СМИ по делу о разбойном нападении в Киевской области. По данным следствия, он подозревался в ограблении и угоне автомобиля в составе огранизованной группы. Титушко был объявлен в розыск и скрывался два года. В августе 2020 года Вадима Титушко арестовали.

Напомним, Во Львове по случаю 10 годовщины начала Революции Достоинства почтили память погибших. Состоялось молчаливое шествие, а на мемориале памяти Героев Небесной Сотни подняли государственный флаг. Участники мероприятия приняли участие в совместной молитве по погибшим.

Ранее Фокус писал, когда власти начали планировать расстрел людей на Майдане. По версии ГБР, уже в ноябре 2013 года в СБУ рапортовали о "террористической угрозе", после чего МВД закупило сотни тысяч гранат и миллионы патронов. А Минобороны тем временем провело сборы подтверждения преданности Януковичу.