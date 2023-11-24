Запаси вичерпані: втрати артилерії призводять до виснаження ЗС РФ на фронті, — Newsweek

За словами журналістів, перевага України в артилерійській війні є предметом особливої гордості. ЗСУ полюють за російськими великокаліберними гарматами, реактивними системами залпового вогню.

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Росія зазнає дуже великих втрат артилерії на фронті в Україні, що сильно виснажує її Збройні сили. Про це пише видання Newsweek.

За словами журналістів, перевага України в артилерійській війні є предметом особливої гордості. Заявлені Києвом дані про втрати російської техніки демонструють ентузіазм, з яким артилерія ЗСУ і групи безпілотників полюють на російські великокаліберні знаряддя, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Зазначається, що з вересня по листопад 2023 року Україна заявила, що знищила 2272 артилерійських знаряддя і ще 167 РСЗВ. За аналогічний період 2022 року цей показник становив 789 артилерійських знарядь і 108 РСЗВ.

Як розповів журналістам колишній офіцер СБУ, а нині радник комітету українського парламенту з національної безпеки, Іван Ступак, це дійсно дуже велика проблема для РФ

"Останні п'ять місяців Росія дуже активно використовує артилерію старого зразка. Не пізньої радянської епохи, а середини 50-х-середини 60-х років", — сказав він.

За його словами, такі знаряддя стріляють на дуже коротку дистанцію, однак у ЗС РФ немає іншого вибору, окрім як використовувати їх.

"Запаси російської артилерії повністю вичерпані", — сказав Ступак.

Ден Райс, колишній помічник Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, заявив, що українці тепер мають "вогневу перевагу" над росіянами. За його словами, почалася нова фаза війни. Саме тому президент РФ Володимир Путін пропонує мирні переговори і називає війну — трагедією.

Однак Ступак заявив, що для перемоги потрібно набагато більше боєприпасів, з чим Україна має проблеми.

"Багато проблем із доставкою артилерійських снарядів із європейських країн... нам обіцяли близько 1 мільйона снарядів, але досі у нас є тільки близько 300 тисяч", — сказав він.

Водночас, за словами Ступака, у РФ є мільйон снарядів із КНДР та Ірану.

Нагадаємо, що в ГУР розповіли, навіщо Україна перевиховує полонених ЗС РФ. За словами представника розвідки Андрія Юсова, бійцям противника проводять добровільні уроки історії і багато хто починає усвідомлювати, як пропаганда Кремля весь час їм брехала.