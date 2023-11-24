В Китаї презентували гвинтівку з гнучким стволом: дозволить стріляти за кути

Китайські військові показали незвичну зброю, яка дозволяє вести стрільбу з-за кута, щоб не ризикувати життям бійця.

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Під час навчань "Мир і дружба-2023" у китайській провінції Гуандун військові Національно-визвольної армії показали гвинтівку для стрільби з-за кута. Про це повідомляє Army Recognition.

В Китаї проходять навчання разом з Камбоджою, Лаосом, Малайзією, Таїландо та Вʼєтнамом, які націлені на боротьбу з тероризмом та посиленням безпеки на морі. Під час маневрів показали нову "кутову гвинтівку". Автори зазначають, що китайці розробили щонайменше три такі системи:

HD-66;

CF-06;

CS/LW9.

В основі всі трьох систем лежить пістолет QSZ-92. Хоча існує також версія LW9 з пістолетом NP22/34. Така гвинтівка була розроблена Китайським науково-дослідним інститутом боєприпасів у 2005 році. Китай намагався скопіювати ізраїльську Cornershot.

Ізраїльський Cornershot Фото: IDF

Ізраїльську систему створив підполковник Армії оборони Ізраїлю Амос Голан. Пристрій дозволяє вести стрільбу з укриття за кут, щоб не наражати життя бійців на небезпеку. Проте китайські зразки, схоже, мають елементи доповненої реальності. Вони дозволяють китайським військовим бачити приціл зброї на забралах, що надає більшу гнучкість для стрільби.

В основі зброї лежить пістолет QSZ-92 Фото: скриншот

Разом з тим виробник Changqing Changfeng Machinery запевняє, що їхня розробка HD-66 є відмінною від ізраїльської. Хоча вона й мала натхнення з ізраїльської системи.

Нагадаємо, 20 листопада в Ефіопії показали китайські САУ SH-15, який є копією французьких "Цезарів".

22 листопада ЗМІ писали, що Smith & Wesson представили новий карабін 9ММ.