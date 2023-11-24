У РФ оголосили у розшук засновника проєкту, який допомагає росіянам втекти від мобілізації

Григорій Свердлін відреагував на інформацію про свій розшук та сказав, що й надалі продовжуватиме допомагатиме військовозобов'язаним росіянам.

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Російське Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук керівника проєкту "Ідіть лісом" Григорія Свердліна. Зокрема, він допомагає жителям Росії уникати мобілізації. Про це пише російське неурядове видання "Медіазона".

Зазначається, що інформація про розшук чоловіка з’явилася в офіційній базі МВС Росії. Його розшукують за кримінальною статтею, однак не вказується, якою саме.

Григорій Свердлін Фото: Медиазона

Також повідомляється, що минулого тижня російське Міністерство юстиції оголосило Свердліна "іноземним агентом". У відомстві не сподобалося, що він живе за кордоном, виступає проти війни та негативно висловлюється й "поширює брехню" про владу Росії.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік керував фондом допомоги для бездомних "Ночлежка".

Власне, проєкт "Ідіть лісом" запустився осінню минулого року після оголошення мобілізації у РФ. За допомогою Telegram-бота можна дізнатися, де сховатися від повісток, як безпечно виїхати із Росії. Окрім того, волонтери проєкту також можуть дати російським ухилянтам гроші на квиток.

Зазначимо, що на своїй Facebook-сторінці Григорій Свердлін написав, що з'ясовуватиме, за якою саме статтею його оголосили у розшук та додав, що "в улюблене місто Санкт-Петербург і так було зрозуміло, що їхати не варто". Окрім того, він зазначив, що в рамках свого проєкту допоміг вже 19 541 росіянину та продовжуватиме свою роботу.

"Комусь допомогли консультацією, комусь дезертувати й покинути Росію, комусь надали психологічну допомогу, комусь допомогли переїхати та сховатися", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Бурятії чоловік для уникнення служби купив довідку про смерть. Він вже був мобілізований минулого року та поїхав додому у відпустку, втім повертатися на війну він не захотів.

21 листопада ЗМІ повідомляли, що у Москві 23-річний чоловік застрілився через отриману повістку до військкомату.