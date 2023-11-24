"Його не можна вирішити": прем'єр Словаччини назвав війну в Україні "замороженим конфліктом"

За словами прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, російська та українська сторони мають сісти за стіл переговорів, адже вирішити конфлікт військовим шляхом не вийде.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав війну в Україні "замороженим конфліктом" і зазначив, що його не можна розв'язати через постачання зброї Збройним силам України. Про це він заявив після зустрічі з чеським колегою Петром Фіалою в Празі, передає Associated Press.

Також Фіцо сказав, що вважав за краще б, щоб російська та українська сторони сіли за стіл переговорів. Він не сказав, як цього домогтися.

Фіала ж сказав, що Чехія є непохитним прихильником України і постачає їй важке озброєння та інші озброєння.

"Немає сумнівів, що у нас (із Фіцо — ред.) різні погляди на деякі питання", — сказав глава уряду Чехії.

Фіцо заявив, що поважає позицію Чехії, і повторив, що Словаччина готова надати Україні гуманітарну або іншу допомогу.

Він сказав, що не бачить сенсу їхати до Києва, але оголосив, що поговорить телефоном зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем про те, що потрібно країні перед майбутньою зимою.

На момент публікації українська сторона ніяк не коментувала інцидент.

Військова допомога Словаччини Україні

Після перемоги на виборах новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова допомогти у відновленні України, але не озброєнням.

Пізніше спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні висловився за те, щоб продовжувати виконувати військові замовлення, зроблені на комерційній основі. "Якщо хтось замовляє і оплачує ці системи, то це підтримка словацької промисловості", — заявив він. Оборонна промисловість Словаччини, поряд з іншими країнами Центральної та Східної Європи, набула розвитку на тлі зусиль з надання допомоги Україні в боротьбі з російським вторгненням.

Нагадаємо, що нещодавно Фіцо наголосив, що він не має наміру підтримувати "жодні санкції" щодо Росії в рамках Європейського Союзу, поки не буде проведено оцінку потенційних наслідків цих санкцій для країн-членів ЄС. Він повідомив про це під час виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі.