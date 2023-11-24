"Его нельзя решить": премьер Словакии назвал войну в Украине "замороженным конфликтом"

По словам премьера Словакии Роберта Фицо, российская и украинская стороны должны сесть за стол переговоров, ведь решить конфликт военным путем не получится.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал войну в Украине "замороженным конфликтом" и отметил, что его нельзя разрешить путем поставки оружия Вооруженным силам Украины. Об этом он заявил после встречи с чешским коллегой Петром Фиалой в Праге, передает Associated Press.

Также Фицо сказал, что предпочел бы, чтобы российская и украинская стороны сели за стол переговоров. Он не сказал, как этого добиться.

Фиала же сказал, что Чехия является непоколебимым сторонником Украины и поставляет ей тяжелое вооружение и другие вооружения.

"Нет сомнений, что у нас (с Фицо — ред.) разные взгляды на некоторые вопросы", — сказал глава правительства Чехии.

Фицо заявил, что уважает позицию Чехии, и повторил, что Словакия готова предоставить Украине гуманитарную или другую помощь.

Он сказал, что не видит смысла ехать в Киев, но объявил, что поговорит по телефону со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем о том, что нужно стране перед предстоящей зимой.

На момент публикации украинская сторона никак не комментировала инцидент.

Военная помощь Словакии Украине

После победы на выборах новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова помочь в восстановлении Украины, но не вооружением.

Позже спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини высказался за то, чтобы продолжать выполнять военные заказы, сделанные на коммерческой основе. "Если кто заказывает и оплачивает эти системы, то это поддержка словацкой промышленности", — заявил он. Оборонная промышленность Словакии, наряду с другими странами Центральной и Восточной Европы, получила развитие на фоне усилий по оказанию помощи Украине в борьбе с российским вторжением.

Напомним, что недавно Фицо подчеркнул, что он не намерен поддерживать "никакие санкции" в отношении России в рамках Европейского Союза, пока не будет проведена оценка потенциальных последствий этих санкций для стран-членов ЕС. Он сообщил об этом в ходе выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе.