Внесок РФ: в ОП розповіли, чому в ЄС приходять до влади ультраправі (відео)

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, війна в Україні призвела до хаосу на Заході та потоку мігрантів. А Володимир Путін систематично робить усе, щоб ситуація погіршувалася.

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Одна з причин, чому в Європі до влади почали приходити ультраправі, може критися в діях Росії. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі "24 каналу" 24 листопада.

За його словами, у Кремля була багаторічна програма, яка спрямована на дестабілізацію в західних країнах. Одним із прикладів є криза на фінському кордоні, куди Росія відправляє пакистанських та афганських мігрантів. Подібна ситуація фіксується і на кордоні з Польщею останні 2 роки.

"Це абсолютно зрозумілий процес. Різкий поворот "вправо" очевидний, і в це досить системно вкладалася Росія", — заявив радник глави ОП.

Окремо було зазначено, що Європа багато років намагалася побудувати мультикультурне суспільство, і мігранти мали допомогти подолати дефіцит робочої сили, проте Володимир Путін почав використовувати це на свою користь. Він тиснув на західні демократії і в результаті до влади приходили не класичні інтелігентні політики, а жорсткі партії.

Кремль бажає, щоб антимігрантські настрої в Європі ставали сильнішими, а цим часто користуються ультраправі політики, які обіцяють заборонити в'їзд мігрантів. Також такі партії можуть обіцяти збільшити фінансування на особисті потреби населення за рахунок інших витрат, серед яких і допомога Україні.

"Війна в Україні спровокувала багато хаосу в різних регіонах. Якщо Путін і далі продовжуватиме війну в Україні, до влади в Європі все частіше й частіше приходитимуть ультраправі, які орієнтуються на єдину нацистську державу в сьогоднішньому світі — Росію", — продовжує Михайло Подоляк.

Тепер європейцям слід зрозуміти, продовжує радник глави ОП, що інвестиції в Україну є інвестиціями в безпеку.

Нагадаємо, 20 вересня повідомлялося, що польські ультраправі тиснуть на уряд через підтримку українських біженців. Дослідження CBOS Foundation показало неприязнь громадянок Польщі до молодих українок, що може бути пов'язано з конкуренцією і за робочі місця, і за чоловіків.