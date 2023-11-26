Шукають "слабину в обороні": окупанти хочуть захопити Купʼянськ, – Сухопутні війська

Російські війська кидають в бій загони увʼязнених та військових-штрафників, щоб просунутись до Синьківки, а звідти – до Купʼянська.

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Російські окупанти продовжують спроби наступати на сході України. Начальник служби звʼязків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону повідомив, що окупанти шукають "слабину" в українській обороні, аби знову захопити Купʼянськ.

За минулу добу Сили оборони відбили 4 атаки російських військ в районі Синьківки та Іванівки. Ворог хоче вийти на Синьківку, щоб продовжувати наступ далі.

"Противник хоче вийти на межі населеного пункту Синьківка, для того, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп'янськ", — заявив Фітьо.

Також він додав, що окупанти на Купʼянському напрямку активно використовують артилерію та дрони-камікадзе. Попри значні втрати в живій силі та техніці ЗС РФ продовжують атаки, щоб продавити українську оборону та знайти слабину в обороні. Для цього ЗС РФ проводять "мʼясні штурми" зі складу штурмових загонів увʼязнених чи військових-штрафників.

Українські військові відбили 4 атаки на Купʼянському напрямку Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 23 листопада в Харківській ОВА не виключили, що в Купʼянську можуть запровадити примусову евакуацію сімей з дітьми з частини міста. Місто постійно обстрілюється окупантами.

21 листопада командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська стягують резерви для наступу на Купʼянському напрямку.