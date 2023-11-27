"Будемо програвати": у ПС пояснили, чому F-16 можуть не допомогти ЗСУ

Наразі невідомо, якої саме модифікації будуть літаки F-16, які передадуть Україні. У ПС розраховують на ті винищувачі, що зможуть протистояти російським Су-35.

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Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що Україна може отримати близько 200 винищувачів F-16. Про це він повідомив в інтервʼю "Новинарні".

"Двісті — з навчально-бойовими літаками мається на увазі. Звичайно, реалістичне. Це в цій моделі перспективних Повітряних сил. У мирний час із заміною всього радянського парку тактичної авіації. Скажімо, Франція менша за Україну, а в неї 230 сучасних бортів на озброєнні", — повідомив Юрій Ігнат.

З його слів, наразі Україна може отримати близько півтори сотні бортів та навчальні літаки, також додатково партнери передадуть до винищувачів спеціальну, транспорту авіацію та гелікоптери.

Він зазначив, що наразі невідомо, якої саме модифікації будуть літаки F-16, які отримає Україна. У ПС розраховують на ту модифікацію, яка зможе протистояти російському винищувачу Су-35.

"Якщо вона (модифікація, — ред.) не буде відповідати, то ми, відповідно, будемо програвати, не матимемо переваги", — пояснив він.

Проте Україна може розраховувати на подальшу модернізацію тих моделей, що отримає. Зокрема, в ЄС є підприємства, які можуть це зробити, вважають у ПС.

Зі слів Ігната, західні літаки можуть стати частиною ППО всередині країни для захисту від ракет та дронів, оскільки винищувачі мають чутливий радар, який бачить цілі, а ракети з активними головками самонаведення не схиблять.

"Нам потрібен літак, щоб завоювати перевагу в повітрі. Тільки так сьогодні досягається успіх у наземних операціях. Нам треба, щоб F-16 не поступався за характеристиками російським Су-35", — додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 24 листопада військовий експерт Михайло Жирохов повідомив, що винищувачі F-16 зможуть підсилити українську ППО. З його слів, літаки використовуватимуться як перехоплювачі ракет класу "повітря — повітря".

20 листопада військовий оглядач Денис Попович заявив, що в першій половині 2024 року Україна зможе отримати винищувачі F-16. Він зазначив, що це рішення вже ухвалене, тоді як зараз іде навчання пілотів.