Збивати літаки РФ не будуть: експерт пояснив, які винищувачі F-16 отримає Україна

Винищувачі F-16 можуть суттєво підсилити українську протиповітряну оборону, оскільки можуть бути використані як перехоплювачі ракет класу "повітря — повітря", розповів Михайло Жирохов.

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Військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що невідомо, яке підвісне озброєння буде у винищувачів F-16, які отримає Україна.Про це він повідомив в інтерв'ю OBOZ.UA.

З його слів, партнери не передадуть Україні велику кількість літаків.

"Десятки (літаків F-16 — ред.) нам ніхто не дасть. Це по-перше. А по-друге — велике питання, що саме дадуть з F-16. Я маю на увазі підвісне озброєння", — сказав Михайло Жирохов.

Він зазначив, що ті європейські модифікації, які передають ЗСУ, є застарілими, тому можуть використовувати досить обмежений арсенал. Зокрема, вони не підтримують сучасні ракети з великою дальністю, які потрібні для того, аби збивати російські літаки з КАБами. Проте вони будуть досить потужними в боротьбі з крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами типу Shahed.

Зі слів Жирохова, наразі українська протиповітряна оборона демонструє великий відсоток збитих дронів, тоді як винищувачі F-16 використовуватимуться, як перехоплювачі ракет класу "повітря — повітря", що може суттєво підсилити ППО. Він наголосив, що не став би райдужно говорити про ППО на прифронтових територіях, оскільки очевидним є те, що такої потужної сучасної зброї партнери не дадуть.

"Підсилення буде, але F-16 не можна розглядати як Wunderwaffe (переклад з німецької "чудо-зброя". — ред.) або якусь магічну зброю, яка враз змінить ситуацію на фронті", — додав Михайло Жирохов.

Нагадаємо, 20 листопада військовий оглядач Денис Попович заявив, що Україна може отримати винищувачі F-16 у першій половині 2024 року. Він зазначив, що рішення про надання літаків вже ухвалено.

21 листопада в OSINT-команді Tatarigami-UA заявили, що винищувачі F-16 з ракетами AIM-120D зможуть зменшити загрозу з боку Повітряно-космічних сил РФ. У результаті ЗСУ зможуть боротися з ворожими літаками, які не зможуть уникати зони дії ППО.