Вірменська армія показала рідкісну китайську РСЗВ WM-80: що відомо (фото)

Ще у 1999 році Єреван придбав близько 8 машин WM-80. Реактивна установка запускає снаряд вагою майже 500 кг на відстань до 80 км.

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Китайську артилерію показали в арсеналі Ефіопської армії. Тепер реактивна система залпового вогню WM-80 помічена на озброєнні Вірменії. Про це повідомляє Army Recognition.

У складі збройних сил Вірменії помітили пускову установку WM-80, яку розробила китайська компанія Norinco. В основі машини лежить старіша РСЗВ WM-40 калібру 273-мм. Системи були придбані Вірменією ще давно. Довгий час була найважча та найдалекобійніша система у вірменському арсеналі, за винятком балістичних ракет.

WM-80 були придбані в Китая ще у 1990-х роках Фото: скриншот

Вірменія мала перевагу над Азербайджаном завдяки китайським WM-80 допоки Баку не перегнало Єреван у воєнному потенціалі у середині 2000-х років. Артилерію закупили в Китаї у 1999 році в кількості до 8 одиниць. Кожен реактивний боєприпас системи WM-80 важить 484 кг, з яких 134 бойова частина. Одна РСЗВ має 4 пускові ракети.

Основні характеристики РСЗВ WM-80:

дальність стрільби — від 34 до 80 км;

швидкість залпу — 7,5 секунди;

перезаряджання — до 8 хвилин;

маса РСЗВ — 17,5 тонни.

Відомо, що в Китаї WM-80 вже замінили на більш сучасні реактивну систему A-100. При цьому Вірменія замовила індійські РСЗВ Pinaka та боєприпаси. Машини необхідні для поповнення втрат "Смерчів" та WM-80 після нещодавніх війн з Азербайджаном.

У виданні зазначають, що геополітично Вірменія намагається диверсифікувати джерела озброєнь, щоб збалансувати регіональний вплив різних країн в кавказькому регіоні.

Нагадаємо, 24 листопада у Вірменії заявили, що вони заплатили за озброєння РФ, але Москва так і не поставила його.

21 листопада у РФ пустили чутки про постачання "Точка-У" Україні з Вірменії. Хоча Єреван не надає військової допомоги Києву.