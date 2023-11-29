Змінюються тільки маршрути: у Повітряних силах назвали нічну атаку Shahed "звичною" (відео)

За словами спікера командування Юрія Ігната, противнику "сподобалася" ціль у Хмельницькій області, тому він постійно намагається туди проникнути за допомогою БПЛА.

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Російські окупанти знову атакували мирні міста України в ніч на 29 листопада. Летіли вони за "звичним" напрямком. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, для командування атака була стандартною, адже противник спрямував більшість своїх дронів-камікадзе в Хмельницьку область.

"Напрямок зрештою вже звичний для Сил оборони України. Тільки змінюються маршрути "Шахедів" у напрямку до цілі. Знаємо, що там є аеродром Старокостянтинів (у Хмельницькій області, — ред.). Ну і противнику ця ціль "сподобалася". Постійно намагається туди проникнути за допомогою саме ударних БПЛА", — заявив Юрій Ігнат.

Водночас речник Повітряних сил додав, що всі ворожі цілі в небі знищуються дорогою всіма силами оборони.

Знищені безпілотники були в південних і центральних областях. Також було перехоплено дві керовані ракети Х-59, а одна так і не досягла своєї цiлi.

Варто зазначити, що загалом росіяни використовували 21 ударний БПЛА "Shahed-136/131", а також 3 керовані авіаційні ракети Х-59. Запускали їх із району Приморсько-Ахтарська РФ та з повітряного простору окупованої частини Херсонської області.

"У результаті бойової роботи всі ворожі ударні БПЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети в Миколаївській області. Третя — не досягла бажаної цілі", — заявили в Повітряних силах.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що в НАТО розповіли про плани ЗС РФ на найближчу зиму. За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, росіяни не відмовилися від своїх планів і продовжать атакувати українську інфраструктуру. У зв'язку з цим від Заходу потрібно більше підтримки для Києва.