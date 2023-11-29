Меняются только маршруты: в Воздушных силах назвали ночную атаку Shahed "привычной" (видео)

По словам спикера командования Юрия Игната, противнику "понравилась" цель в Хмельницкой области, поэтому он постоянно пытается туда проникнуть при помощи БПЛА.

Related video

Российские оккупанты вновь атаковали мирные города Украины в ночь на 29 ноября. Летели они по "привычному" направлению. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, для командования атака была стандартной, ведь противник направил большинство своих дронов-камикадзе в Хмельницкую область.

"Направление в конце концов уже привычно для Сил обороны Украины. Только меняются маршруты "Шахедов" по направлению к цели. Знаем, что там есть аэродром Староконстантинов (в Хмельницкой области, — ред.). Ну и противнику эта цель "понравилась". Постоянно пытается туда проникнуть с помощью именно ударных БПЛА", — заявил Юрий Игнат.

В то же время, спикер Воздушных сил добавил, что все вражеские цели в небе уничтожаются по дороге всеми силами обороны.

Уничтожены беспилотники были в южных и центральных областях. Также были перехвачены две управляемые ракеты Х-59, а одна так и не достигла своей цели.

Стоит отметить, что всего россияне использовали 21 ударный БПЛА "Shahed-136/131", а также 3 управляемые авиационные ракеты Х-59. Запускали их из района Приморско-Ахтарска РФ и из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области.

"В результате боевой работы все вражеские ударные БПЛА уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья – не достигла желаемой цели", — заявили в Воздушных силах.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что в НАТО рассказали о планах ВС РФ на ближайшую зиму. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, россияне не отказались от своих планов и продолжат атаковать украинскую инфраструктуру. В связи с этим от Запада требуется больше поддержки для Киева.