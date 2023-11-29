Експерти пояснили, навіщо ЗСУ бікаліберні міномети, коли є БПЛА

За словами аналітиків, цей вид озброєння може принести користь українським бійцям в умовах, коли противник використовує проти дронів системи радіоелектронної боротьби.

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Генеральний штаб ЗСУ 26 листопада показав вітчизняний бікаліберний 30/40-мм міномет, що перебуває на озброєнні українських сил. У зв'язку з цим оглядачі Defence Express розповіли, чим буде корисний цей вид озброєння, коли для скидання ВОГів масово застосовують безпілотники.

На перший погляд, пишуть експерти, цей міномет здається якоюсь кустарною розробкоб, яку вирішили поставити на серійне виробництво. Ба більше, скидати міни зверху на противника — звично й ефективно.

Але з іншого боку, бікаліберні міномети можуть стати недорогим рішенням, оскільки масове виробництво такої зброї не потребує великих ресурсних витрат.

"А здавалося б, така банальна й очевидна річ як відсутність електроніки взагалі-то означає, що такі малокаліберні міномети можуть доставляти ВОГи на голову ворогу без поправки на фактор рашистської РЕБ", — пояснили експерти.

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За словами авторів матеріалу, українським бійцям необхідні всі види озброєнь, якщо воно здатне ефективно знищувати ворога. Тим паче, що такі міномети — аж ніяк не перший вид "імпровізованої зброї в строю Сил оборони України, який стає на серійні рейки".

Нагадаємо, українські війська отримали міномети Scorpion, які також відомі під назвою Alacran. Це озброєння має високу мобільність — для розгортання міномета потрібно всього приблизно 30 секунд, а за першу хвилину машина може зробити 12 пострілів.