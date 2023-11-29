Спіймали "на гарячому": на Буковині затримали чоловіків, які везли до кордону ухилянтів (відео)

За інформацією правоохоронців, чоловіки самостійно шукали "клієнтів" та оформляли їм фіктивні документи. За окрему плату вони допомагали ухилянтам перетнути кордон.

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У Чернівецькій області правоохоронці викрили зловмисників, які за гроші допомагали військовозобов’язаним чоловікам незаконно втікати за кордон. Про це повідомляють у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Незаконну схему організував місцевий мешканець разом зі своїм спільником. Правоохоронці затримали чоловіків коли ті везли в автомобілі у напрямку держкордону з Молдовою трьох ухилянтів. Зокрема останні за допомогу у виїзді заплатили від 8 500 до 10 000 доларів.

За інформацією слідства, чоловіки самостійно шукали "клієнтів", оформлювали фіктивні документи та розповідали, як безпечно можна перетнути кордон. За окрему плату зловмисники допомагали чоловікам призовного віку незаконно перетнути кордон з Молдовою. За таку послугу необхідно було додатково заплатити від 2 500 до 10 000 тис. доларів.

Затриманим зловмисника правоохоронці повідомили про підозру у незаконному переправленні через держкордон. За скоєне їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення. Також вони можуть бути позбавленні права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 20 листопада в СБУ повідомляли, що затримали на Буковині угруповання, яке допомагало чоловікам втікати за кордон. До сусідньої країни ухилянтів проводили лісовими стежками, а за свої послуги вони брали від 3 до 5 тисяч доларів.

Також у листопаді правоохоронці викрили незаконну схему на Одещині, яку організувала жінка. Вона шукала жінок з інвалідністю, які укладали фіктивний шлюб з чоловіками призовного віку. Таким спосіб дозволяв ухилянтам безперешкодно виїжджати з України.