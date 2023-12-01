Потрібні 160 літаків і AWACS: експерт назвав умови для успішного наступу ЗСУ

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан підкреслив, що Сили оборони були змушені йти в наступ без підтримки з повітря. У результаті "угробили" всю західну техніку і велику кількість особового складу.

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Українській армії необхідно мати на озброєнні від 120 до 160 багатоцільових винищувачів F-16, для того, щоб здобути перевагу в повітрі й у такий спосіб провести успішно контрнаступ. Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За словами експерта, у сучасній війні ключовим моментом є панування в небі, оскільки ударна авіація завдає основної шкоди противнику. Перед тим, як залучити сухопутні сили, збройним силам необхідно домогтися переваги в повітрі, придушити ППО противника і тільки після цього починати просування на землі.

Що стосується конкретної ситуації, що склалася під час літнього контрнаступу ЗСУ, то, на думку полковника, саме відсутність такої переваги стала причиною втрат у живій силі та техніці українських сил.

"Поки немає переваги в повітрі, робота на землі проводитися не повинна. Жодних рухів збройних сил бути не повинно. Те, що нас змусили проводити військові операції без підтримки з повітря, фактично призвело до того, що так угробили всю техніку, яку нам передали, а також велику кількість особового складу", — підкреслив Світан.

Експерт зазначив, що зупинка наступальних дій з боку Сил оборони є правильним рішенням українського військового командування. І лише коли Україна отримає достатню кількість бойових літаків, тоді можна говорити про відновлення контрнаступу.

"Грамотно вчинило наше військове керівництво, що зупинило наступальні дії, це вбивство армії, до того моменту, поки ми не отримаємо авіацію. Без авіації нічого неможливо проводити, це просто нереально", — зазначив полковник.

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Також експерт уточнив яким чином і з використанням якого озброєння можна досягти переваги. За його словами, необхідно 120-160 бортів багатоцільових F-16, які мають бути озброєні ракетами "повітря-повітря", "повітря-земля" і авіабомбами, залежно від характеру поставлених завдань. Крім того, потрібна загальна система виявлення, цілевказівки та супроводу — це AWACS.

"Нам важливо отримувати дані від натовських літаючих радарів. Це літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Без цієї системи в принципі неможливо завоювати перевагу в повітрі. Тут потрібен комплексний підхід. Тому, поки ми не отримаємо літаки в достатній кількості, краще б узагалі нікуди не наступати. Так ми збережемо людей і техніку", — підсумував Світан.

Раніше повідомлялося, що на думку польського військового експерта Мацея Корова в Україні триває війна "на виснаження", при цьому Росія все прорахувала і не боїться втрат. За його словами, РФ готова жертвувати людьми і технікою, щоб українські сили витратили більше західних боєприпасів.