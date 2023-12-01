"Я почув чітке "так": Кулеба висловився щодо подальших планів з військової підтримки України

За словами очільника МЗС, партнери розуміють, що для того, щоб почуватися в безпеці й не опинитися в ситуації, коли воювати доведеться вже військовим НАТО, Київ має перемогти у війні.

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Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що члени НАТО продовжують виявляти незмінну підтримку Україні в її зусиллях із протистояння російській агресії та звільнення окупованих територій. За словами міністра, вони не демонструють втоми від воєнних дій і залишаються відданими союзниками в цьому стратегічно важливому контексті. Про це він сказав в інтерв'ю AP News у середу, 29 листопада.

"Я почув чітке "ні" за будь-якої згадки про втому, і я почув чітке "так" на посилення підтримки України", — сказав Кулеба.

Він також сказав, що деякі союзники зробили нові пропозиції щодо підтримки, але відмовився надати подробиці.

За словами Кулеби, партнери України розуміють, що для того, щоб почуватися в безпеці й не опинитися в ситуації, коли воювати доведеться вже військовим НАТО, Україна має перемогти в цій війні.

Міністр підкреслив, що уявлення російського лідера Володимира Путіна про цінність перебування своїх військ в Україні до президентських виборів у США є помилковими.

"Він постійно чекає, поки відбудуться вибори в іншій країні, і коли новий уряд і нове керівництво змінять своє ставлення", — сказав Кулеба.

Він додав, що можуть бути розбіжності щодо найкращих способів майбутнього стримування Росії, але розуміння НАТО щодо того, що РФ становить загрозу, є консенсусним.

"І я не бачу, щоб це змінилося", — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що під час того ж брифінгу Кірбі розповів про пріоритети для допомоги Україні для того, щоб їй було легше пережити зиму. Він зазначив, що минулої зими російські окупанти націлювалися на об'єкти критичної інфраструктури в Україні. У США очікують таких самих дій противника і цього року. Тому є три аспекти, на яких хоче зосередитися Вашингтон.

Також повідомлялося, що, згідно з опитуванням, у США зросла підтримка військової допомоги Україні до 67%. Коли формулювання запитання кореспондентам стосувалося доктрини Рейгана про допомогу союзникам для захисту від агресора, підтримка перевалила за 60%, тож військову допомогу підтримують 59% американців.