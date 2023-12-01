"Я услышал четкое "да": Кулеба высказался о дальнейших планах по военной поддержке Украины

По словам главы МИД, партнеры понимают, что для того, чтобы чувствовать себя в безопасности и не оказаться в ситуации, когда воевать придется уже военным НАТО, Киев должен победить в войне.

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что члены НАТО продолжают проявлять неизменную поддержку Украине в ее усилиях по противостоянию российской агрессии и освобождению оккупированных территорий. По словам министра, они не демонстрируют усталости от военных действий и остаются преданными союзниками в этом стратегически важном контексте. Об этом он сказал в интервью AP News в среду, 29 ноября.

"Я услышал четкое "нет" при любом упоминании об усталости, и я услышал четкое "да" на усиление поддержки Украины", — сказал Кулеба.

Он также сказал, что некоторые союзники сделали новые предложения по поддержке, но отказался предоставить подробности.

По словам Кулебы, партнеры Украины понимают, что для того, чтобы чувствовать себя в безопасности и не оказаться в ситуации, когда воевать придется уже военным НАТО, Украина должна победить в этой войне.

Министр подчеркнул, что представления российского лидера Владимира Путина о ценности пребывания своих войск в Украине до президентских выборов в США являются ошибочными.

"Он постоянно ждет, пока состоятся выборы в другой стране, и когда новое правительство и новое руководство изменят свое отношение", — сказал Кулеба.

Он добавил, что могут быть разногласия относительно лучших способов будущего сдерживания России, но понимание НАТО относительно того, что РФ представляет угрозу, является консенсусным.

"И я не вижу, чтобы это изменилось", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, что во время того же брифинга Кирби рассказал о приоритетах для помощи Украине для того, чтобы ей было легче пережить зиму. Он отметил, что в прошлую зимы российские оккупанты нацеливались на объекты критической инфраструктуры в Украине. В США ожидают таких же действий противника и в этом году. Поэтому есть три аспекта, на которых хочет сосредоточиться Вашингтон.

Также сообщалось, что, согласно опросу, в США выросла поддержка военной помощи Украине до 67%. Когда формулировка вопроса корреспондентам касалась доктрины Рейгана о помощи союзникам для защиты от агрессора, поддержка перевалила за 60%, так военную помощь поддерживают 59% американцев.