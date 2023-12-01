Вопрос надо решить срочно: Белый дом призвал Конгресс США не затягивать с помощью Украине

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, в администрации президента считают помощь Украине — один из главных приоритетов. Этот вопрос требует срочного решения.

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Администрация президента США Джо Байдена призвала Конгресс не затягивать с выделением средств на помощь Украине. Об этом во время брифинга рассказал координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, были проведены дискуссии американскими законодателями по поводу того, чтобы были выделены средства на решение определенных проблем.

"Мы провели многочисленные дискуссии и брифинги с членами и сотрудниками Конгресса по поводу важности дополнительного финансирования и продвижения всех четырех сегментов – Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и безопасности границы", — заявил представитель Белого дома.

По его словам, в администрации президента считают, что все 4 приоритета должны быть профинансированы как можно быстрее. Так, они имеют большую важность и требуют срочного решения.

Напомним, что во время того же брифинга Кирби рассказал о приоритетах для помощи Украине для того, чтобы ей было легче пережить зиму. Он отметил, что в прошлую зимы российские оккупанты нацеливались на объекты критической инфраструктуры в Украине. В США ожидают таких же действий противника и в этом году. Поэтому есть три аспекта, на которых хочет сосредоточиться Вашингтон.

Также сообщалось, что, согласно опросу, в США выросла поддержка военной помощи Украине до 67%. Когда формулировка вопроса корреспондентам касалась доктрины Рейгана о помощи союзникам для защиты от агрессора, поддержка перевалила за 60%, так военную помощь поддерживают 59% американцев.