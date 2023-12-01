Питання треба вирішити терміново: Білий дім закликав Конгрес США не затягувати з допомогою Україні

За словами речника Білого дому Джона Кірбі, в адміністрації президента вважають допомогу Україні одним із головних пріоритетів. Це питання потребує термінового вирішення.

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Адміністрація президента США Джо Байдена закликала Конгрес не затягувати з виділенням коштів на допомогу Україні. Про це під час брифінгу розповів координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, були проведені дискусії американськими законодавцями з приводу того, щоб були виділені кошти на вирішення певних проблем.

"Ми провели численні дискусії та брифінги з членами і співробітниками Конгресу з приводу важливості додаткового фінансування і просування всіх чотирьох сегментів — Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та безпеки кордону", — заявив представник Білого дому.

За його словами, в адміністрації президента вважають, що всі 4 пріоритети мають бути профінансовані якнайшвидше. Так, вони мають велику важливість і потребують термінового вирішення.

Нагадаємо, що під час того ж брифінгу Кірбі розповів про пріоритети для допомоги Україні для того, щоб їй було легше пережити зиму. Він зазначив, що минулої зими російські окупанти націлювалися на об'єкти критичної інфраструктури в Україні. У США очікують таких самих дій противника і цього року. Тому є три аспекти, на яких хоче зосередитися Вашингтон.

Також повідомлялося, що, згідно з опитуванням, у США зросла підтримка військової допомоги Україні до 67%. Коли формулювання запитання кореспондентам стосувалося доктрини Рейгана про допомогу союзникам для захисту від агресора, підтримка перевалила за 60%, тож військову допомогу підтримують 59% американців.