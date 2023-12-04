"Треба десятки тисяч": в Пентагоні заговорили про масштабне виробництво систем проти БПЛА

Через високий попит на засоби для протидії безпілотникам, Пентагон дзвонить виробникам й дізнається, що їм потрібно для максимального виробництва на місяць.

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Заступник міністра оборони з питань придбання та забезпечення Білл Лаплант каже, що потреба в захисті безпілотників вже настільки ж велика, як і у 155-мм боєприпасах. Про це повідомляє Defense News.

За словами ЛаПланта, попит на захист від безпілотників зараз приблизно такий же як потреба в 155-мм артилерійських боєприпасах на війні в Україні та Газі.

"Виробництво для протидії БПЛА повинно зашкалювати. Ситуація схожа на ту, що була рік тому, коли ми казали, що (виробництво) 155-мм боєприпасів має збільшитись до 100 000 на місяць", — каже Білл Лаплант.

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Пентагон працює над власними системами для захисту від дронів, є ініціатива Replicator. Сили США зазнають атак безпілотників на своїх базах в Іраку та Сирії. Атаки здійснюють підтримувані Іраном проксі. Також запит на захист від БПЛА є в Україні та Ізраїлю. Відтак представники Пентагону дзвонять виробникам схожих систем й запитують в них: "Скільки систем ви можете виробити на своєму максимумі і що вам потрібно для цього?"

Наразі у Пентагона немає оцінок, скільки систем для протидії безпілотників знадобиться армії, проте за оцінками ЛаПланта вона складатиме у тисячах. Проте проблема полягає не тільки в ціні, але й у фінансуванні. Значна частина коштів зараз зарезервовано для розробок та випробувань. Ще немає значних коштів для створення масового виробництва, але такий запит Пентагон до Конгресу вже подав на 2024 фінансовий рік.

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