"Нужны десятки тысяч": в Пентагоне заговорили о масштабном производстве систем против БПЛА

Из-за высокого спроса на средства для противодействия беспилотникам, Пентагон звонит производителям и узнает, что им нужно для максимального производства в месяц.

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Заместитель министра обороны по вопросам приобретения и обеспечения Билл Лаплант говорит, что потребность в защите беспилотников уже столь же велика, как и в 155-мм боеприпасах. Об этом сообщает Defense News.

По словам ЛаПланта, спрос на защиту от беспилотников сейчас примерно такой же как потребность в 155-мм артиллерийских боеприпасах на войне в Украине и Газе.

"Производство для противодействия БПЛА должно зашкаливать. Ситуация похожа на ту, что была год назад, когда мы говорили, что (производство) 155-мм боеприпасов должно увеличиться до 100 000 в месяц", — говорит Билл Лаплант.

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Пентагон работает над собственными системами для защиты от дронов, есть инициатива Replicator. Силы США подвергаются атакам беспилотников на своих базах в Ираке и Сирии. Атаки осуществляют поддерживаемые Ираном прокси. Также запрос на защиту от БПЛА есть у Украины и Израиля. Поэтому представители Пентагона звонят производителям подобных систем и спрашивают у них: "Сколько систем вы можете произвести на своем максимуме и что вам нужно для этого?"

Сейчас у Пентагона нет оценок, сколько систем для противодействия беспилотникам понадобится армии, однако по оценкам ЛаПланта она будет составлять в тысячах. Однако проблема заключается не только в цене, но и в финансировании. Значительная часть средств сейчас зарезервирована для разработок и испытаний. Еще нет значительных средств для создания массового производства, но такой запрос Пентагон в Конгресс уже подал на 2024 финансовый год.

Напомним, 30 ноября СМИ писали, что в Европе создают самолет Eurofighter Typhoon радиоэлектронной борьбы.

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