"Підкажіть, де ця беха", — розмова бійців 33-ї бригади ЗСУ насмішила мережу (відео)

Бійці полювали на одну й ту саму БМП, і поки одні з'ясовували її місце розташування, інші її вже знищили.

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На одній з ділянок фронту бійці ЗСУ знищили ворожу БМП. Розмову про російську техніку між українськими бійцями оприлюднили в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".

На поширеному відео та аудіо триває діалог між двома бійцями. Один з них уточнює в іншого, де знаходиться та БМП, яку має знищити його підрозділ.

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"Вас РУБАК турбує, а підкажіть, де ця беха? О! Вже не надо. Є влучання!" — говорить він саме в той момент, коли по тій БМП відпрацьовує український дрон.

Зазначається, що переговори щодо ворожої техніки вели бійці 33-ї окремої механізованої бригади. Допис зібрав багато вподобайок.

Нагадаємо, що 4 грудня в Міноборони розповіли, коли ЗСУ отримають більше дронів. Протягом останніх місяців українські військові отримують більше дронів різних типів та модифікацій.

29 листопада у ЗМІ повідомили, що для виробництва FPV-дронів Україні не вистачає кваліфікованих кадрів. Зокрема, для виготовлення БпЛА потрібні тисячі інженерів та сотні висококваліфікованих майстрів.