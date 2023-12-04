"Подскажите, где эта беха", — разговор бойцов 33-й бригады ВСУ насмешил сеть (видео)

Бойцы охотились на одну и ту же БМП, и пока одни выясняли ее местоположение, другие ее уже уничтожили.

Related video

На одном из участков фронта бойцы ВСУ уничтожили вражескую БМП. Разговор о российской технике между украинскими бойцами обнародовали в телеграм-канале "Оперативный ВСУ".

На распространенном видео и аудио продолжается диалог между двумя бойцами. Один из них уточняет у другого, где находится та БМП, которую должно уничтожить его подразделение.

Важно

Ночной кошмар ВС РФ: дрон "Баба Яга" забрасывает оккупантов гранатами на левом берегу Днепра (видео)

"Вас РУБАК беспокоит, а подскажите, где эта беха? О! Уже не надо. Есть попадание!" — говорит он именно в тот момент, когда по той БМП отрабатывает украинский дрон.

Отмечается, что переговоры по вражеской технике вели бойцы 33-й отдельной механизированной бригады. Сообщение собрало много лайков.

Напомним, что 4 декабря в Минобороны рассказали, когда ВСУ получат больше дронов. В течение последних месяцев украинские военные получают больше дронов различных типов и модификаций.

29 ноября в СМИ сообщили, что для производства FPV-дронов Украине не хватает квалифицированных кадров. В частности, для изготовления БпЛА нужны тысячи инженеров и сотни высококвалифицированных мастеров.