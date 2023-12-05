Єгипет представив новітню РСЗВ RAAD-200 з пусковою, як у "Града"

Реактивна установка зберегла пускову БМ-21, але отримала абсолютно інше шасі на базі гусениць, а не на колісах.

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На виставці озброєнь EDEX 2023, що відбувається в Єгипті було представлено реактивну систему залпового вогню RAAD-200. Про це повідомляє Army Recognition.

Єгипетська Національна організація військового виробництва розробила РЗСВ RAAD-200. Машину побудовано на базі гусеничного шасі. Її побудовано для різних видів операцій в єгипетській армії. Кабіна машини розрахована на трьох осіб. Названі також основні характеристики РСЗВ:

довжина — 6,5 метра;

ширина — 2,85 метра;

висота — 3,1 метра;

загальна маса 18 580 кг;

корисне навантаження до 1980 кг;

максимальна швидкість — 46 км/г.

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Силова установка машини представлена німецьким дизельним двигуном HD12ZLG-M на 385 кінських сил. Головною особливістю називають пускову установку. Вона використана з БМП-21 й має максимальну дальність до 45 км. Весь пакет з 30 реактивних снарядів вистрілюється за 15 секунд.

Також RAAD-200 використовує снаряди, які підходять до РСЗВ "Град". Наведення на ціль відбувається в автоматичному режимі. Машина має стійки для стабільності під час ударів. для екіпажу всередині є кондиціонер та комплексне обладнання звʼязку. Автори зазначають, що хоч РСЗВ і використовує радянську пускову, вона все одно є значним кроком вперед для Єгипту. RAAD-200 буде дешевший за інші аналоги.

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