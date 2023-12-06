Нагорода $7 млн і 6 заарештованих: хто допоміг втекти в РФ Артему Уссу, якого розшукують США

Правоохоронці підозрюють, що до організації втечі можуть бути причетні російські спецслужби. Артема Усса, якому висунули обвинувачення, планували екстрадувати до США.

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Правоохоронні органи Італії у вівторок, 5 грудня, оголосили про встановлення шістьох осіб, яких підозрюють у сприянні втечі за кордон російського бізнесмена Артема Усса, розшукуваного у США за порушення санкцій і фінансові злочини. Про це пише телеканал TG24 Sky.

Міланські карабінери в провінції Брешія і за кордоном видали ордери на арешт шістьох осіб, обвинувачених в організації втечі російського підприємця, якого мали екстрадувати до США.

За даними телеканалу, одного з фігурантів, 26-річного чоловіка боснійського походження, цього ж дня заарештували в провінції Брешія. У Хорватії заарештували іншого фігуранта, батька заарештованого італійця. Крім того, італійські поліцейські у співпраці з Євроюстом та американською владою розшукують трьох інших фігурантів справи, позначених міланським суддею-слідчим Анною Магеллі.

Чому США призначили таку нагороду за Усса

Держдепартамент США оголосив, що призначив винагороду в розмірі до 7 мільйонів доларів кожному, хто надасть інформацію, корисну для арешту та/або засудження російського підприємця Артема Усса.

У поширеній у вівторок, 5 грудня, заяві зазначено, що Артем Усс обвинувачується у змові за чотирма пунктами:

з метою обману федерального агентства США;

з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження;

з метою вчинення банківського шахрайства;

з метою відмивання грошей у зв'язку з контрабандою нафти.

Як пише TG24 Sky, Усс звинувачується в "організації транснаціонального шахрайства, контрабанди та операцій з відмивання грошей через Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, компанію з торгівлі промисловим обладнанням, що базується в Гамбурзі".

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Як власника цієї компанії, російського бізнесмена звинувачують у "незаконному вивезенні зі США в Росію військової техніки і секретних технологій подвійного призначення на мільйони доларів", порушуючи санкції, а також у тому, що він "використовував фінансову систему США для полегшення контрабанди мільйонів барелів нафти з Венесуели".

За кілька тижнів після втечі, 4 квітня, Усс, якому вдалося втекти, зламавши електронний браслет наступного дня після рішення міланського апеляційного суду про екстрадицію до США, оголосив про повернення до Росії.

Справа Усса

Артема Усса, сина красноярського губернатора Олександра Усса, затримали в жовтні 2022 року в міланському аеропорту Мальпенса за запитом Вашингтона.

У березні 2023 року італійський суд дозволив екстрадувати Усса до США. Італійське розслідування виявило, що Усс втік через кордон зі Словенією на чотирьох автомобілях. Правоохоронці підозрюють, що до втечі росіянина причетні спецслужби РФ.

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Нагадаємо, що у Великій Британії затримали громадян Болгарії, які шпигували в інтересах Росії.

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