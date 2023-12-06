"Вони відклали це": розвідка розповіла, коли Росія планує нову хвилю мобілізації (відео)

За словами представника ГУР МО України Андрія Юсова, нині в Україні перебувають понад 450 тисяч окупантів. Однак не всі з них — це бойові підрозділи, але "це достатньо значна цифра".

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Після виборів у Росії питання нової хвилі публічної повномасштабної мобілізації до ЗС РФ можуть знову актуалізувати. Про це в середу, 6 грудня, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі "Панюта. Підсумки".

За його словами, армія противника зазнає колосальних втрат. Юсов наголосив, що жодне інше сучасне військо, тим більше, якщо йдеться про армії цивілізованих і демократичних країн, не виконувало б завдань із такими показниками втрат.

"Тим не менш, Росія на це йде. Традиційно, це не нова для них тактика", — каже представник ГУР МО.

Юсов про мобілізацію в РФ. Дивитися з 02:27.

На території України воюють 450 тисяч окупантів

Юсов зазначив, що нині в Україні перебувають понад 450 тисяч окупантів. Однак не всі з них — це бойові підрозділи, але "це достатньо значна цифра".

Представник розвідки нагадує, що повномасштабне вторгнення РФ на територію України починалося з кількості до 200 тисяч загарбників.

"Тим не менш, і цих цифер їм не вистачає для того, щоб ефективно проводити ротацію, виконувати поставлені завдання та поповнювати втрати", — уточнює Юсов.

Нова хвиля мобілізації в РФ

Тому, як наголошує представник ГУР, росіяни розглядають варіанти нової хвилі публічної повномасштабної мобілізації.

"Вочевидь, восени цього не відбулося. Вони відклали це до так званих імітаційних виборів президента. Після цих виборів питання нової мобілізації може бути знову актуалізоване", — запевняє Юсов.

Мобілізація в РФ: які зміни планують ввести

Нагадаємо, 3 грудня видання "РБК" повідомило, що в Росії хочуть змінити вимоги до стану здоров’я військовозобов’язаних. Міноборони РФ планує внести зміни в проведення медогляду громадян, які мають "захворювання, що не суттєво впливають на здатність виконувати обов'язки військової служби". Така пропозиція виникла "з урахуванням досвіду військової операції", тобто війни на території України.

У картці проєкту йдеться, що він стосуватиметься тих, хто:

підлягає призову;

вступає на службу за контрактом;

вступає у військові професійні організації або військові освітні організації вищої освіти;

вступає до мобілізаційного резерву;

має проходити військові збори.

Документ має внести зміни в положення про військово-лікарську експертизу, що встановлює 17 категорій захворювань, за якими встановлюється тип придатності громадян.

Раніше президент Росії Володимир Путін видав указ про збільшення армії на 170 тисяч осіб. Тепер штатна чисельність ЗС РФ становитиме 2,2 мільйона осіб.

У ЗМІ проінформували, що російська армія зазнає великих втрат в Україні, і більшість окупантів гине під час штурмів.