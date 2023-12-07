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Тіла заважають наступати: ЗС РФ не можуть евакуювати загиблих із поля бою, — ISW

Російські війська
Фото: РИА | Російські війська

За словами аналітиків, повідомлення про те, що тіл стільки, що це заважає наступальним операціям, надає додаткового колориту "м'ясним" штурмам.

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Російські війська не можуть евакуювати велику кількість загиблих військовослужбовців з поля бою на невстановленій ділянці фронту, що негативно позначається на моральному дусі росіян і наступальних можливостях. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 6 грудня.

Російські джерела повідомили 6 грудня, що тіла військовослужбовців, які розкладаються, впливають на бойовий дух і іноді заважають ЗС РФ на бойових позиціях і в атаках.

Один із "військкорів" заявив, що в російських сил немає можливостей для евакуації тіл, і що за це несе відповідальність військове командування. За даними російського опозиційного видання "Важные истории", родич військовослужбовця розповів, що військовослужбовці в/ч 95411 "ходять по трупах" на Авдіївському напрямку.

"Не завжди є можливим забрати тіла з поля бою в складних бойових умовах, але повідомлення про те, що тіл стільки, що це заважає російським наступальним операціям, — надає додаткового колориту масованим атакам піхоти", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, що ЗС РФ просунулися в промзоні біля Авдіївки, а ЗСУ зміцнили плацдарм на лівому березі.

Також повідомлялося, що до виборів у РФ допустять політика, який вимагає вивести війська з України. ISW пояснив логіку Кремля.