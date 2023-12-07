60% мають бойовий досвід: у Британії розповіли особливості набору до Академії Генштабу РФ

Більшість офіцерів, як припускають аналітики, могли отримати досвід під час бойових дій в Україні та Сирії. Студенти Академії, як правило, мають звання від майора до генерал-майора.

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Академія Генерального штабу Російської Федерації 1 грудня розпочала новий набір офіцерів. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у X (Twitter).

За інформацією Міністерства оборони Росії, нібито понад 60% вступників мають бойовий досвід. У британській розвідці вважають, що більшість офіцерів могли отримати бойовий досвід під час повномасштабної війни в Україні, яка розпочалася у 2022 році.

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В оборонному відомстві Британії розповіли, що студенти академії, як правило, мають звання від майора до генерал-майора, крім цього, вони мають потенціал для отримання вищого звання у командному складі.

Велика частка деяких спеціалістів, зокрема пілотів, бере участь в операціях у Сирії та війні в Україні, тому серед цього кадрового складу російських офіцерів середнього рівня спостерігається найбільший бойовий досвід.

"У найближчі роки це покоління, ймовірно, справлятиме великий вплив на майбутній напрям російської армії та на те, чи буде вона використовувати уроки, засвоєні з війни в Україні", — додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, 6 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Росія може повернутися до питання нової хвилі публічної мобілізації після президентських виборів. Він зазначив, що в Україні воюють понад 450 тисяч військових РФ.

Того ж дня у ЗМІ розповіли, що у ЗС РФ повторно відправляють на фронт поранених солдатів, які отримали інвалідність, проте ще здатні тримати в руках рушницю. Зокрема, росіян не лікують та не демобілізовують.