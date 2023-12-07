ЄС просить Китай запобігти спробам РФ підривати вплив санкцій, — Politico

Китайське державне агентство "Сіньхуа" не повідомило, як Сі Цзіньпін відреагував на вказані попередження. Водночас він сказав, що обидві сторони повинні "посилити взаєморозуміння і належним чином врегулювати розбіжності за допомогою конструктивного діалогу".

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Голова Європейської ради Шарль Мішель у четвер, 7 грудня, закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна негайно розібратися зі "списком компаній", залучених до постачання Росії товарів подвійного призначення. Про це повідомляє Politico.

Він зазначив, що країни ЄС незабаром обговорять, чи запроваджувати санкції проти цих суб'єктів господарювання.

У виданні додали, що близько 13 компаній, розташованих у Китаї, перебувають у полі зору ЄС, оскільки блок прагне посилити боротьбу з витоком товарів подвійного призначення, що експортуються до Росії. За відсутності адекватних гарантій з боку Пекіну лідери ЄС, які збираються наступного тижня в Брюсселі, можуть назвати ці компанії.

"Ми визначили список компаній, які, ймовірно, грають роль в обході наших санкцій, і, з огляду на нагоду … під час саміту, ми погоджуємося, що важливо заглибитися в деталі. Ми щиро сподіваємося, що сьогодні нас почують, і тоді Китай запровадить відповідні заходи", — каже Мішель.

Крім того, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що звернулася до Сі Цзіньпіна з проханням "запобігти будь-яким спробам Росії підірвати вплив санкцій".

Як відреагував Сі Цзіньпін

За словами журналістів, державне агентство "Сіньхуа" не повідомило, як китайський лідер відреагував на вказані попередження.

Водночас він сказав, що обидві сторони повинні "посилити взаєморозуміння і належним чином врегулювати розбіжності за допомогою конструктивного діалогу".

РФ налагодила постачання китайських БПЛА

Нагадаємо, раніше американський Інститут Роберта Лансінга (RLI) повідомив, що попри санкції та всупереч офіційної позиції Пекіну, Росія продовжує постачати з Китаю комплектуючі та військову техніку.

За інформацією аналітиків, імовірно для таких закупівель використовує свої канали у воєнній розвідці. Так, одна з китайських компаній, а саме Shandong Buyun Aviation Technology Co, Ltd, планує доставити до РФ тисячу безпілотників.

Замовлення зробила гонконгська торгова компанія SGGI Limited.

Зазначається, що вона ж і займається логістичними питаннями щодо доставки БПЛА з Китаю до Росії. У повідомленні йдеться, що ця компанія імовірно пов’язана із російською розвідкою.

Нагадаємо, на початку лютого цього року ЗМІ повідомляли, що Китай веде переговори з Росією щодо постачання дронів ZT-180. Тоді йшлося, що китайська компанія на замовлення РФ виготовить 100 таких БПЛА.

Також нещодавно іноземні журналісти писали, що Росія удосконалює свої безпілотники. Зокрема, вони створюють БПЛА з вуглецевого волокна, що дозволяє поглинати радіолокаційні сигнали.