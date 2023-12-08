В Україні з'явилася база даних іноземних компонентів у зброї РФ: подробиці

У НАЗК презентували портал, який уже налічує понад 2000 компонентів, використовуваних Росією та Іраном у виробництві дронів, ракет, систем РЕБ та інших видів озброєння.

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило відкриту базу даних, у якій зібрано іноземні компоненти, що використовуються Російською Федерацією у виробництві зброї. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"Демократичний і цивілізований світ має об'єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до агресорів. Тільки так ми здатні забезпечити мир, безпеку та стабільність на глобальному рівні", — заявили в НАЗК.

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В агентстві зазначили, що така база даних є першою у своєму роді і вже налічує понад 2000 компонентів, які використовуються Росією та Іраном у різноманітних БПЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння і військової техніки.

База даних містить інформацію про виробників і технічні характеристики кожного комплектуючого, а також дані про зброю, в якій використовується той чи інший компонент.

"Тож кожен від журналіста-розслідувача до іноземного високопосадовця зможе зібрати достатню доказову базу та дослідити ланцюги поставок, притягнути співучасників цієї війни до відповідальності", — зазначили в НАЗК.

Нагадаємо, 26 жовтня ЗМІ повідомили, що попри санкції, Росія продовжує закуповувати імпортні комплектуючі через посередників. Журналісти виявили зв'язки між російською зброєю, контрабандними чіпами та деякими видатними особистостями.

Раніше, 23 серпня, глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Міжнародна санкційна група дослідила понад сто іноземних компонентів трьох БпЛА різних видів, які Росія використовує у війні проти України, і виявила, що 69% цих компонентів походить від західних компаній.