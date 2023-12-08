"Усе закінчиться на Донбасі": експерти спрогнозували перебіг війни в Україні у 2024 році

На думку аналітиків, українська армія намагатиметься прорвати оборону противника і вийти до Азовського моря та адміністративних кордонів Криму. Своєю чергою окупанти кинуть усі сили, щоб узяти під контроль усю територію Донецької та Луганської областей.

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Наступного року в Україні триватиме війна на виснаження. Що стосується стратегічних планів протиборчих сторін, то українська армія намагатиметься вийти до Азовського моря і, можливо, звільнити Крим, а Росія кине всі сили на повну окупацію Донбасу. Таку думку висловили 7 грудня військові аналітики в матеріалі видання Onet wiadomości.

Автори публікації захотіли з'ясувати, як розвиватимуться події на театрі військових дій в Україні та які існують шанси на припинення війни.

Наступ чи оборона

Наступальні дії з обох сторін у найближчі місяці не передбачаються. Через погодні умови, коли переважає дощова і сира погода, ні ЗСУ, ні російська армія не проводитимуть широкомасштабні військові операції.

Зараз армії переходять у режим оборони та накопичення сил. Бої триватимуть, але лінія фронту залишиться стабільною до весни, припускають аналітики.

"Зима в Україні, як правило, дощова і брудна. А переміщення важкої техніки в таких погодних умовах практично неможливе", — пояснили експерти.

На їхню думку, хоча українські збройні сили й не досягли всіх поставлених цілей під час контрнаступу цього року, українська армія домоглася значного прогресу. Зокрема було досягнуто значних успіхів у Чорному морі, оскільки після атак українських безпілотників флот окупантів не знає, куди сховатися.

"Війна на виснаження триватиме і взимку, здебільшого через бажання перемогти противника дистанційними методами", — зазначив полковник ЗСУ у відставці Олег Жданов.

За його словами, Україна буде накопичувати сили, переглянувши мобілізаційні заходи, і готуватися до весняного контрнаступу.

Водночас майбутній успіх наступальних дій українських сил багато в чому залежатиме від кількості наданої союзниками бойової авіації. Експерти вважають, що саме нестача літаків не дозволила українським збройним силам досягти поставлених цілей у 2023 році.

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Військовий експерт Дмитро Снєгирьов називає ще один важливий фактор — засоби розмінування. Їхня відсутність значно ускладнює наступ української армії, оскільки території, якими рухається піхота, заміновані в кілька порядків.

Цілі контрнаступу у 2024 році

Усі військові експерти сходяться на думці, що сценарій закінчення війни наступного року нереальний. І у 2024 році Україна спробує зробити те, що не вдалося зробити в поточному — прорвати оборону противника і вийти до Азовського моря. Тим самим українська армія перекриє російський сухопутний коридор.

"Збройні сили України спробують просунутися до Запоріжжя і Херсона. Ми спробуємо вийти до адміністративних кордонів Криму. Ці райони будуть пріоритетними. У кращому випадку ми звільнимо території Бердянського та Мелітопольського районів і вийдемо до Азовського моря", — зазначив Снєгирьов.

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Водночас одним із "найгарячіших" регіонів буде Донбас, де окупанти спробують узяти під контроль усю територію Донецької та Луганської областей.

"Окупанти хочуть взяти під контроль всю територію Донецької області. Це їхнє основне завдання. Тому що зараз українська армія контролює 55% території Донецької області, це особиста військово-політична поразка Путіна", — зазначив Снєгирьов.

Жданов згоден із цими словами. При цьому він додав, що якщо в політичному просторі РФ нічого не зміниться і Україні доведеться захищати Донбас, це буде третя війна.

"Це будуть дуже масштабні дії. Ми нарощуємо свій бойовий потенціал, як і Росія. І все це закінчиться на Донбасі, — підсумував Жданов.

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