"Все закончится на Донбассе": эксперты спрогнозировали ход войны в Украине в 2024 году

По мнению аналитиков, украинская армия будет пытаться прорвать оборону противника и выйти к Азовскому морю и административным границам Крыма. В свою очередь оккупанты бросят все силы, чтобы взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей.

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В следующем году в Украине будет продолжаться война на истощение. Что касается стратегических планов противоборствующих сторон, то украинская армия будет пытаться выйти к Азовскому морю и, возможно, освободить Крым, а Россия бросит все силы на полную оккупацию Донбасса. Такое мнение высказали 7 декабря военные аналитики в материале издания Onet wiadomości.

Авторы публикации захотели выяснить, как будет развиваться события на театре военных действий в Украине и какие существуют шансы на прекращение войны.

Наступление или оборона

Наступательные действия с обеих сторон в ближайшие месяцы не предвидятся. Из-за погодных условий, когда преобладает дождливая и сырая погода, ни ВСУ ни российская армия не будут проводить широкомасштабные военные операции.

Сейчас армии переходят в режим обороны и накопления сил. Бои будут продолжаться, но линия фронта останется стабильной до весны, предполагают аналитики.

"Зима в Украине, как правило, дождливая и грязная. А перемещение тяжелой техники в таких погодных условиях практически невозможно", — пояснили эксперты.

По их мнению, хотя украинские вооруженные силы и не достигли всех поставленных целей в ходе контрнаступления в этом году, украинская армия добилась значительного прогресса. В частности были достигнуты значительные успехи в Черном море, так как после атак украинских беспилотников флот оккупантов не знает куда спрятаться.

"Война на истощение будет продолжаться и зимой, в основном из-за желания победить противника дистанционными методами", — отметил полковник ВСУ в отставке Олег Жданов.

По его словам, Украина будет накапливать силы, пересмотрев мобилизационные меры, и готовиться к весеннему контрнаступлению.

В то же время будущий успех наступательных действий украинских сил во многом будет зависеть от количества предоставленной союзниками боевой авиации. Эксперты считают, что именно нехватка самолетов не позволила украинским вооруженным силам достичь поставленных целей в 2023 году.

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Военный эксперт Дмитрий Снегирев называет еще один важный фактор — средства разминирования. Их отсутствие значительно осложняет наступление украинской армии, так как территории, по которым движется пехота, заминированы в несколько порядков.

Цели контрнаступления в 2024 году

Все военные эксперты сходятся во мнении, что сценарий окончания войны в следующем году нереален. И в 2024 году Украина попытается сделать то, что не удалось сделать в текущем — прорвать оборону противника и выйти к Азовскому морю. Тем самым украинская армия перекроет российский сухопутный коридор.

"Вооруженные силы Украины попытаются продвинуться к Запорожью и Херсону. Мы попытаемся выйти к административным границам Крыма. Эти районы будут приоритетными. В лучшем случае мы освободим территории Бердянского и Мелитопольского районов и выйдем к Азовскому морю", — отметил Снегирев.

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В то же время одним из самых "горячих" регионов будет Донбасс, где оккупанты попытаются взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей.

"Оккупанты хотят взять под контроль всю территорию Донецкой области. Это их основная задача. Потому что сейчас украинская армия контролирует 55% территории Донецкой области, это личное военно-политическое поражение Путина", — отметил Снегирев.

Жданов согласен с этими словами. При этом он добавил, что если в политическом пространстве РФ ничего не изменится и Украине придется защищать Донбасс, это будет третья война.

"Это будут очень масштабные действия. Мы наращиваем свой боевой потенциал, как и Россия. И все это закончится на Донбассе, — подытожил Жданов.

Ранее сообщалось, что по мнению западных обозревателей, из-за политических споров относительно финансирования, Украина может столкнуться с кризисной ситуацией. У Киева есть все поводы для беспокойства, поскольку на горизонте приход новой, куда менее дружелюбной американской администрации.